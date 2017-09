El PP tilda de "irresponsable" al alcalde por "abandonar la ciudad dos semanas" en un viaje a Centroamérica"

Pedro Navarro ha anunciado que el PP realizará un "seguimiento exhaustivo" de estos 13 días de viaje del alcalde por Nicaragua, El Salvador y Honduras en los que visitará proyectos de cooperación al desarrollo financiados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Para ello solicitará la convocatoria de una Junta de Portavoces para que se informe del coste y la misión de cada miembro de la comitiva y los objetivos del viaje.

A su parecer, la conmemoración del XXV hermanamiento de Zaragoza con la ciudad nicaragüense de León "no justifica por sí sólo el viaje" y tras recordar que hay hermanamientos con otras 24 ciudades ha confiado en que el alcalde "no quiera ir a todas, si no pareceremos una agencia de viajes".

"Con el precedente de los viajes del alcalde, nos tememos que este sea para visitar a su amigos y hacer causa común con sus partidos afines" en referencia a desplazamientos anteriores a Galicia, Barcelona, Madrid, Valencia y Roma.

"TRANSPARENCIA"

En rueda de prensa, Navarro ha indicado que este viaje del alcalde y siete personas más a Centroamérica "es de dudosa justificación, con unos objetivos cuestionables y por los escasos beneficios que puede reportar".

Además, ha criticado la "falta de transparencia" porque se desconoce el gasto de viaje cuando "los gastos más importantes de avión y alojamiento ya lo deben saber" puesto que ha comitiva ha partido esta madrugada.

"No es lo que prometieron sobre la transparencia y el dedicarse al día a día de la ciudad, pero el alcalde ha decidido montarse un viaje de dos semanas y después de volver de vacaciones", ha relatado Navarro para añadir irónico que Santisteve "no ha tenido tiempo de deshacer la maleta de sus vacaciones y se va de viaje dos semanas con todos los gastos pagados".

Navarro ha contado que los grupos municipales de la oposición -PP, PSOE, Ciudadanos y CHA- fueron informados en una Junta de Portavoces del pasado mes de junio y "se dijo que si alguien quería ir podría sumarse al viaje" ha señalado. No obstante, todos los grupos han declinado la invitación por "no tenerlo claro" y ha reiterado que para el PP es un viaje "injustificado" y ha considerado "excesivo" las dos semanas de periplo por tres países "con una agenda no justificada".

Asimismo, ha opinado que el momento del viaje -del 1 al 13 de septiembre- "es poco apropiado" al ser una fecha en la que se comienza la negociación de las ordenanzas fiscales y se "retoma el pulso a la ciudad, que está levantada y con un tráfico destrozado por un carril-bici" en referencia al de paseo de Sagasta.

