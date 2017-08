Unións Agrarias eleva a 14,5 millones de euros los daños del granizo en viñedos y pide soluciones a la Xunta

Unións Agrarias (UU.AA.) ha elevado a 14,5 millones de euros los daños producidos en las explotaciones de viñedos por la granizada del domingo y ha pedido a la Xunta ayudas directas para solventar esta situación económica "muy delicada".

En una rueda de prensa, el responsable de ganadería y agricultura de UU.AA., José Ramón González Rodríguez, ha reclamado a la Xunta la declaración de estado de "emergencia" de las zonas afectadas por el granizo.

Además, con respecto a las zonas del sur de Lugo y la montaña de Ourense, ha denunciado que los ganaderos y apicultores necesitan medios "de manera urgente" porque "no tienen qué darles de comer y de beber" a los animales de unas exploraciones que, según han afirmado, "van a renta cero" este año. Ante ello, han anunciado el bloqueo de las oficinas comarcales de la zona hasta que la Consellería ofrezca una solución.

En este contexto, González Rodríguez ha afirmado que los ganaderos están alimentando a sus animales "desde mediados de julio a finales de agosto" porque los pastos "se secaron". Además, ha asegurado que "no tienen claro si va a haber posibilidad de los ganaderos para conseguir forrajes para el invierno", por lo que, en sus palabras, las vacas tendrán "prácticamente imposible" pasar el invierno.

Por todo ello, el sindicato ha estimado que las pérdidas en el sector rural lleva consigo un "aumento de entre el 20 y el 25 por ciento" los costes de producción con respecto a un año "normal". Además, según cifras de los agricultores, los daños ascienden a la totalidad de los cultivos de este año y al 25 por ciento del ejercicio que viene, que se trabaja por adelantado para las épocas en las que se produzcan heladas.

AYUDAS DIRECTAS

UU.AA. ha reclamado así a la Consellería do Medio Rural ayudas directas "de forma inmediata" para el sector primario, puesto que, a su juicio, esta es "la única manera, a corto plazo" de suplantar esta situación económica.

González Rodríguez ha recordado a la titular do Medio Rural, Ángeles Vázquez, que esta solución ya se tomó el pasado 2016 en la Ribeira Sacra, donde se dotó de 500.000 euros a los viticultores de la zona.

Además, ha pedido a la Consellería de Economía y al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) la puesta en marcha de mecanismos de financiación en un año en el que los trabajadores del sector "no van a tener prácticamente ingresos". También ha solicitado al Ministerio de Trabajo y a la Seguridad Social una bonificación del 99 por ciento de las cuotas y al Ministerio de Hacienda una "reducción" de las tasas.

SEGUROS QUE "NO FUNCIONAN"

Con respecto a los seguros agrarios, González Rodríguez ha afirmado que "no funcionan porque a la Administración non le importan", puesto que, según ha denunciado, "están pensados para el sur" y en Galicia, con superficies "de mucha explotación y pocas parcelas", no sirven.

En este sentido, ha reclamado seguros "individualizados por parcelas". Mientras tanto, ha pedido a los consellos reguladores que "actualicen" los precios a los que se puede asegurar la uva.

Además, ha afirmado que, "para que sea rentable", la contratación de pólizas, "tienen que ser subvencionadas" porque, a juicio de González Rodríguez, son costes "inasumibles". En este sentido, reclama la subvención "máxima" del precio -el 65 por ciento-, ya que en la actualidad, según sus datos, los fondos públicos asumen "en torno al 40 por ciento".

"Supongo que a partir de ahora los seguros serán de otra manera, pero es de bastante cara dura decir ahora que la culpa es de los seguros", ha declarado el responsable de ganadería y agricultura, quien, a renglón seguido, ha dicho que Ángeles Vázquez "o no conoce cómo son" las pólizas, "o las conoce y lo que intenta es camelar a la opinión pública".

EL SECTOR "MÁS DÉBIL"

Por último, González Rodríguez ha afirmado que el sector primario es "la parte más débil de la cadena" porque los contratos se hacen "de cualquier manera".

Ha valorado que Ourense y Lugo son "dos provincias despobladas que están haciendo heroicidades para sobrevivir en zonas de montaña". Además, con respecto a la gente joven que se ha incorporado al sector recientemente, ha acusado a Feijóo de "vender una película", puesto que ahora, este sector, "no tiene dinero ni para comida ni para alimentar las vacas".

