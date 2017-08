Podemos acusa al Gobiernu autonómicu de pretender promover la "incineración sin incineradora"

Nuna nota de prensa, Podemos esplica que "ante'l so completu aislamientu políticu nesta materia, la FSA prueba a promover la incineración sin incineradora: los tratamientos que se proponen pa los residuos entemecíes consisten fundamentalmente na fabricación de combustibles derivaos de dichos residuos (CDR), amenorgando'l reciclaxe y el compostaxe a niveles puramente anecdóticos", incidió León.

"Trátase d'unes alternatives de tratamientu que, al so xuiciu, son una nueva forma de colar la incineración pela puerta d'atrás. Les grandes beneficiaries d'esta apuesta van ser les cementeres", afirma la nota.

El voceru de Podemos na Xunta Xeneral, Emilio León, critica que "el 95% de lo presupuestao diríxese a la creación d'infraestructures, en cuenta d'invertir en sistemes de prevención que meyorer la selección n'orixe y faciliten el recicláu cuando nun seya posible la reutilización" y recuerda que "la recoyida separada de materia orgánico n'orixe ye más rentable que construyir plantes de residuos".

El voceru sorrayó que "la valiente oposición de l'asociaciones vecinales y el movimientu ecoloxista na postreres dos décades, asina como los graves errores de tramitación per parte del Gobiernu, torgó la construcción d'una incineradora en Asturies". Nesi tiempu, la vía de "la incineración demostróse un fracasu nes comunidaes de la nuesa redolada onde sí s'instaló".

Asturies merez un modelu de xestión modernu, "inspiráu na economía circular (procesos "from cradle to cradle" en cuenta de "from cradle to grave") qu'evite'l problema dende l'entamu. A lo menos, tendría de respetase la xerarquía de prioridaes de la Directiva Marco Europea de Borrafes (prevención, reutilización, recicláu y, a lo postrero eliminación)", acabó Podemos.

