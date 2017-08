El Ayuntamiento de Valladolid fijará servicios mínimos del 40% si no se llega a un acuerdo en el conflicto de Auvasa

Así lo ha anunciado este mediodía el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, al término de la reunión celebrada por la comisión negociadora constituida para dar una solución a la media hora de descanso que, por sentencia judicial, tienen derecho a disfrutar los trabajadores y la jornada partida que rechazan éstos.

En su comparecencia ante los medios, Vélez ha recordado que la reunión previa del Comité de Huelga celebrada entre la empresa y los sindicatos ha concluido sin acuerdo, con lo que la movilización prevista entre los próximos días se mantiene fijada entre el 1 y 9 de septiembre, de 21.00 a 23.00 horas, en plena celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Ante ello, el concejal ha apuntado que frente a los servicios del 75 por ciento y 20 propuestos por la empresa y los sindicatos, respectivamente, el Ayuntamiento ha decidido proponer un 40 por ciento que será elevado al alcalde, Óscar Puente, para la firma de correspondiente decreto.

Sin embargo, Vélez recuerda que están previstas más reuniones antes de esa fecha, a la que se suma la de la comisión negociadora cuya reunión de esta mañana proseguirá por la tarde, después de que los sindicatos demandarán más información y documentación sobre la propuesta formulada por la dirección para aplicar el descanso de 30 minutos.

"Los sindicatos no han dado respuesta y trataremos de facilitar esa información sobre esa posible alternativa para no aplicar la jornada partida. En ese proceso estamos, en una solución que dé respuesta a no partir la jornada, que se ajuste a la sentencia y al informe de Intervención General del Ayuntamiento que supone la no contratación de conductores, más allá de la tasa de reposición obligada, y al no incremento del coste salarial que hay en la empresa".

El concejal apunta que siguen abiertas las negociaciones y espera que esta tarde pueda llegarse a un punto de encuentro entre las partes. "Es posible, pero también hubiera sido posible alcanzar el acuerdo hace un año", apostilla, quien por ello insta a las partes a ceder y califica la fórmula de la empresa de "razonable y viable" para el disfrute de los 30 minutos de descanso sin tener que partir la jornada.

