Goia aboga por "evitar la utilización oportunista" del tema del turismo y cree que la IA "se tiene que aclarar"

En declaraciones a los periodistas en el tradicional 'hamaiketako' de la Semana Grande, Goia, preguntado por la reunión que han mantenido este miércoles en la capital guipuzcoana la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa y una delegación de EH Bildu encabezada por Arnaldo Otegi, ha manifestado que le parece "bien" que "se hable y se compartan puntos de vista".

El regidor donostiarra, en esa línea, ha considerado que "la izquierda abertzale en su conjunto con esta cuestión tiene una especie de visión ambivalente" que, según ha afirmado, "yo no acabo de entender muy bien".

"Hay una actitud de aprobación de una ley de turismo hace un año con un discurso que al año siguiente varía en cierto modo, y después, hay un sector que además inicia una vía que no tiene ningún sentido", ha apuntado Goia, quien ha incidido en que es "legítimo" reclamar un debate acerca de este tema.

"Una cosa es un debate y otra es desarrollar determinadas actividades, que no sé qué aportan a un debate sensato y no buscan más que molestar y que no tienen ninguna coherencia con esa reclamación de debate. Que se aclaren ellos. Yo no voy a aclarar lo que ellos no sean capaces de aclarar", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Guipúzcoa.