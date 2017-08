Hostelería de Gipuzkoa confía en que no haya incidentes en la manifestación de Ernai y que no vaya contra el sector

El presidente de la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa, Mikel Ubarretxena, confía en que la manifestación convocada para este jueves en San Sebastián por Ernai, juventudes de la izquierda abertzale,

transcurra "sin incidentes" y que sea "bastante suave, y no vaya en contra del sector turístico en general, en contra del turismo o de los turistas".

Ubarretxena, en una comparecencia tras la reunión que han mantenido representantes de Hostelería Gipuzkoa con una delegación de EH Bildu encabezada por EH Bildu, ha explicado que el encuentro se ha producido tras la invitación de la coalición soberanista para debatir sobre el modelo de turismo, y se ha desarrollado "en un clima" en el que ambos agentes han tenido "más encuentros que desencuentros".

En esa línea, ha apuntado que los responsables de la coalición soberanista son conscientes de que el sector turístico "es estratégico tanto en Gipuzkoa como en Euskadi".

Mikel Ubarretxena ha asegurado que, tanto Hostelería Gipuzkoa como EH Bildu, apuestan por "un mismo modelo de turismo que busca la autenticidad, el conocimiento de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro país" y también abogan por "la no masificación y sí la singularidad del destino".

No obstante, han observado en la reunión algunos "desencuentros" en las "estructuras de llegada" a San Sebastián, entre las que ha citado el TAV o el aeropuerto.

"En cuanto a modelo de ciudad, estamos de acuerdo en que tal vez merezca la pena que haya un consenso entre todos los grupos y representantes privados para abordar qué modelo de ciudad queremos en el futuro. Ahí tenemos alguna divergencia en cuanto a política de terrazas, ya que ellos apuestan por una política diferente a la nuestra", ha explicado.

El representante de los hosteleros guipuzcoanos ha asegurado que, "en general", están "satisfechos" de que se haya producido este encuentro, y ha señalado que ambas entidades tienen intención de que estas reuniones se desarrollen "con más regularidad para buscar puntos de encuentro" en el ámbito turístico.

ATAQUES

Preguntado por los ataques contra el sector turístico de las últimas semanas, Ubarretxena ha destacado que "han hecho daño", ya que se trata de "un sector muy sensible" al que afecta "cualquier noticia desafortunada o desagradable". "La ciudadanía del mundo que viaja busca otros destinos si en uno hay un pequeño problema", ha afirmado.

En cuanto a la manifestación convocada por Ernai, ha afirmado que el deseo de la Asociación es que fuera desconvocada porque "no es buena para el turismo". "Hemos intentado que el mensaje en la manifestación de mañana, en caso de que no se desconvoque, haga el menor daño al modelo turístico, al turismo, y sí pueda ir en torno al modelo de ciudad, al alquiler clandestino de apartamentos turísticos, y vaya en esa línea", ha apuntado.

Finalmente, ha insistido en que "lo mejor para el sector es que no hubiese esa manifestación" y, en caso de que la haya, apuestan por que "no haya incidentes", y sea una marcha "en una línea de una protesta, pero no contra el turismo y sí contra fórmulas o modelos turísticos que están ocurriendo en la ciudad".

