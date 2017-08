XsP ve "inconcebible" que no se haya tomado medida alguna para frenar la contaminación al Cantábrico

El concejal de Xixón sí Puede (marca local de Podemos) en el Ayuntamiento de Gijón David Alonso considera "inconcebible" que aún no se haya tomado medida alguna para frenar la contaminación al Mar Cantábrico que se produce en la zona Este de Gijón, ante la falta de depuración de las aguas residuales.

Alonso, que a preguntas de Europa Press ha dicho que ya pidió explicaciones en 2015 sobre este asunto, ha reconocido que asiste desde entonces a este proceso con "impotencia", ante la falta de soluciones por parte de las administraciones implicadas, principalmente el Ministerio de Medio Ambiente.

Gijón, que es la ciudad más grande de Asturias vierte sus aguas a través del emisario de Peñarrubia, sin depuración. Una sentencia judicial anuló la puesta en marcha de la nueva depuradora que se había construido.

La situación generó importantes debates, como el surgido a raíz del episodio de hace un año, cuando se detectó una mancha en la zona de Peñarrubia que obligó a cerrar al baño la playa de La Ñora, en Villaviciosa. Pero a pesar de las declaraciones, de las discusiones o iniciativas municipales y en el Parlamento asturiano, con el paso de los meses la situación sigue igual.

David Alonso ha lamentado esa inacción y ha apuntado al Ministerio como máximo responsable, sobre todo después de que Ayuntamiento de Gijón y Gobierno de Asturias se hubiesen puesto de acuerdo en que, al menos, se articulase los sistemas de desengrasado de las aguas previos a la depuradora aún anulada.

"Era una medida parcial que se planteaba, que buscaba mitigar algo el problema; pero ni eso han hecho, es de una total incompetencia", ha lamentado Alonso, que alerta de la importancia medioambiental del problema. "Es una locura que dos años después, tras haber detectado el problema, estemos igual que estábamos", ha lamentado.

El asunto ha llegado a las instituciones europeas, donde el concejal afirma que están "pasmados" ante lo ocurrido. Alonso viajó a Bruselas en el mes de marzo para entrevistarse con autoridades de la Comisión de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

En aquel encuentro, ha relatado, los responsables europeos mostraron su "perplejidad" por el hecho de que una ciudad de 150.000 habitantes siga vertiendo sus aguas sin depurar, con el agravante de que la depuradora que ahora no se puede utilizar fue construida con fondos europeos.

Así, las cosas Alonso ha recordado que la Comisión ha decidido sancionar al Reino de España con una multa de 46,5 millones de "dinero público" por los vertidos de aguas residuales de Gijón y otros municipios nacionales. Esta cantidad se verá incrementada el próximo año, cuando se aplique una multa de 19.000 euros diarios si Gijón sigue vertiendo sus aguas como ahora, ha advertido Alonso.

Pero los problemas de la depuración de las aguas residuales de Gijón, según el concejal de XsP no se quedan en la zona Este. También existen "problemas" en la zona Oeste de la ciudad. "La depuradora de Aboño no cierra el ciclo, no funciona correctamente", ha alertado el edil municipal.

PREOCUPACIÓN

La preocupación por la falta de soluciones de XsP es compartida por otros partidos políticos, como IU, cuyo diputado regional Ovidio Zapico aseguraba que iba a tratar este asunto como una "prioridad" en el próximo periodo de sesiones.

Pero también es motivo de inquietud entre los habituales visitantes de la zona y los vecinos, que siguen realizando fotografías de manchas que supuestamente estarían asociadas al problema. Una de las últimas pruebas gráficas fue captada por un vecino de Gijón el pasado 23 de julio, el día del Festival Aéreo de Gijón. Son varias las fotografías captadas relativas al mismo problema por vecinos de Gijón.

