La actividad 'Glocal in Progress', del Festival de San Sebastián, se estrena con películas en esloveno, euskera y rumano

Los tres largometrajes se encuentran en fase de postproducción y se presentarán ante una audiencia de productores, distribuidores, agentes de ventas y programadores, entre otros profesionales, para que puedan contribuir a su conclusión y distribución internacional.

'Dantza' será la quinta participación del director vasco Telmo Esnal en el Festival de San Sebastián tras presentar en Nuevos Directores en 2005 'Aupa Etxebeste!', coescrita y codirigida con Asier Altuna, el cortometraje 'Amona putz!' en Zinemira Panorama del cine vasco en 2009, 'Urte berri on, amona!' en Zabaltegi - Nuevos Directores en 2011 y el cortometraje 'Iraila' del film colectivo 'Kalebegiak', codirigido con Asier Altuna y que fue presentado en el Velódromo en la 64 edición.

Tanto 'Izbrisana / Erased' de Miha Mazzini, una coproducción entre Eslovenia, Croacia y Serbia, como la producción rumana 'Un om la locul lui / A Decent Man', de Hadrian Marcu son los primeros largometrajes de sus directores.

LENGUAS NO HEGEMÓNICAS

El Zinemaldia ha señalado que esta actividad de industria tiene como objetivo "dar una mayor visibilidad a las producciones europeas en lenguas no hegemónicas" (aquellas que no están rodadas en alemán, español, francés, inglés, italiano y ruso).

Solo en 2016, un total de 21 películas habladas total o parcialmente en dichas lenguas participaron en las diferentes competiciones del Festival, alzándose 'Jätten / The Giant' (sueco) con el Premio Especial del Jurado y 'Park' (griego) con el Premio Kutxabank - Nuev@s Director@s.

'Glocal in Progress' complementa el trabajo iniciado en 2014 desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco con la creación de 'Glocal Cinema', iniciativa dirigida a impulsar redes entre las cinematografías que producen películas en lenguas no hegemónicas.

Los largometrajes optan al Premio de la Industria Glocal in Progress, concedido por las empresas Ad Hoc Studios, BTeam Pictures, Deluxe Spain, Dolby Iberia, Laserfilm Cine y Video, Nephilim Producciones y No Problem Sonido, consiste en la postproducción de una película hasta un DCP subtitulado en inglés y español y su posible distribución en España, y al Premio Glocal in Progress, consistente en 10.000 euros para el productor mayoritario de la misma película ganadora del Premio de la Industria Glocal in Progress.

