PSCyL baraja pedir a Fiscalía que investigue operaciones sospechosas de Adeuropa capitaneadas por Villanueva y Delgado

El portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, José Francisco Martín, baraja la posibilidad de que su grupo solicite a la Fiscalía de Valladolid que investigue varias operaciones sospechosas impulsadas por la Fundación Adeuropa en las que dicha entidad concurrió a sendos concursos públicos en Guatemala, alejados del fin marcado en sus estatutos, y al persistir además dudas sobre si se entregaron los trabajos contratados e incluso detectar un posible desvío de 177.000 euros.

"Es una locura a la que ha llegado esta gente", ha lamentado Martín en clara alusión a quienes entonces eran presidente y vicepresidente de la Fundación Adeuropa, Tomás Villanueva y Rafael Delgado, respectivamente, el primero además consejero de Economía y el segundo su hombre de confianza, quienes, a su vez, eran patronos de la referida institución desde julio de 2006 junto con otras personas que figuran hoy en día como investigadas en los casos de 'La Perla' y la 'trama eólica', entre las que ha citado a Víctor Valverde, Benedicto González, Pablo Trillo, José Manuel Jiménez, Armando Baeta, Juan Casado y Manuel Ordónez Carballeda, de las que el socialista apunta que bien podrían formar parte del reparto de la película 'Los sospechosos habituales'.

El procurador socialista, sin mencionar el término irregularidades, sí ha expresado, en declaraciones recogidas por Europa Press, todas sus dudas y temor respecto de ambas operaciones que Fundación Adeuropa realizó al presentarse a dos concursos públicos en Guatemala, uno de ellos dirigido a la elaboración de un proyecto de política integrada de comercio exterior para aquel país y otro para el diseño e implementación de un sistema unificado de información basado en la inteligencia de mercados, ambos para el Gobierno guatemalteco.

Martín, como primera premisa, recuerda que las operaciones de la referida fundación son absolutamente ajenas al fin marcado en sus estatutos, pues su cometido, entre otros, estaba dirigido a fomentar acciones de información para facilitar a las empresas de Castilla y León mejorar su competitividad en los mercados exteriores.

"Nunca se supo para qué se creó esta fundación, y ahora conocemos que se presentó a concursos públicos en Guatemala", enfatiza incrédulo Martín, quien, además, desvela que Adeuropa concurrió como licitador principal acompañada de dos empresas, Congenia CyL, con sede en la calle Perú 15, y Prointec SL, perteneciente a Indra, la "misma que se ha demostrado financiadora en dinero negro al Partido Popular".

PROPUESTAS DE WIKIPEDIA

Esta última, como así ha explicado el socialista, fue "la única que hizo algo", concretamente presentar sendas propuestas a los concursos que "son de manual, que pueda encontrar cualquiera en la wikipedia", para lo cual se conformaron dos equipos de expertos, integrados por tres guatemaltecos y un mejicano, que obtuvieron la adjudicación de los dos concursos por 304.000 y 294.000 euros.

"A partir de ahí no hay nada más, no sabemos qué es lo que se hizo de verdad", afirma Martín, y ello pese al certificado de un organismo guatemalteco que asegura que los trabajos comprometidos fueron entregados y la existencia del informe de una "empresa auditora internacional", con sede en el número 29 de la calle Barbecho, que asegura con respecto al primer trabajo que los expertos percibieron en concepto de honorarios 283.800 euros -hay otros gastos de 6.420 euros- y por el segundo 249.920, a lo que se suman otros gastos consignados por importe de 45.000 euros.

Así, el total pagado por las licitadoras de sendos concursos se eleva a 585.140 euros, si bien Martín apunta que en la contabilidad de la Fundación Adeuropa tan sólo se reflejan 408.145 euros, lo que supone un desfase de 177.000 que "no se sabe dónde han ido a parar".

Por todo ello, el procurador socialista pone bajo la lupa ambas operaciones por no responder a los cometidos específicos de la fundación, "que ni sirven para Castilla y León ni para Europa", y sobre si los trabajos se llegaron o no a entregar, junto con su sorpresa por ese desfase contable. "Nos ponemos en lo peor", indica Martín, quien no descarta en dar traslado de esta situación a la Fiscalía de Valladolid.

De hecho, ya en su momento el PSCyL logró que Instrucción número 2, cuyo titular investiga el caso de 'La Perla Negra' y el fallido polígono industrial de Portillo, incorporara a dicha causa el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas, casualmente a la misma empresa que vendió a la Administración regional el polémico Edificio de Soluciones Empresariales sito en Arroyo de la Encomienda.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.