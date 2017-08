El actor Stany Coppet inicia desde Oviedo el Camino de Santiago por un fin solidario

Ha sido a las 11.00 horas cuando el actor ha comenzado el recorrido desde la Plaza de la Catedral, mochila al hombro, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente de la Fundación, Javier Bergón.

La iniciativa puede seguirse en redes sociales con el 'hagstad' #retoconmigo . "He recibido la petición de la Fundación y me di cuenta que era una causa que quería apoyar, pero también es verdad que quería hacer el Camino y no encontraba el momento para hacerlo", ha explicado Coppet a los periodistas en unas declaraciones a los periodistas publicadas por La Voz de Asturias y recogidas por Europa Press.

El actor, que ha reconocido que se ha sentido emocionado con la labor que realiza la Fundación, ha visitado también la Catedral de Oviedo.

