Gobierno vasco destina 205.000 euros a la organización de competiciones deportivas de alto nivel

Para obtener la ayuda, las competiciones deberán estar incluidas en el calendario oficial de una Federación Internacional, Federación Europea o Liga Profesional de carácter internacional. En el caso de competiciones de ámbito mundial, deberán participar en la misma deportistas de dos o más continentes, según datos del Ejecutivo vasco, recogidos por Europa Press.

En todas las competiciones deberá haber una participación de deportistas de dos países o más. Además, en el caso de competiciones con formato de circuito o liga, deberán organizarse en dos o más países diferentes. Las competiciones que tengan consideración de ámbito estatal o autonómico no serán objeto de ayuda.

En relación con la modalidad deportiva tenis, se considerará objeto de la subvención la organización de competiciones deportivas incluidas en el calendario oficial de la Federación Europea, de la Asociación de Tenis Profesional (ATP) y de la Federación Internacional de Deporte Adaptado.

En relación con la modalidad deportiva surf, será subvencionable la organización de competiciones deportivas incluidas en el calendario oficial de la Asociación Internacional, de la Federación Europea, y de la Asociación de Surfistas Profesionales (ASP).

No recibirán ayudas las competiciones con carácter de exhibición o espectáculo deportivo y aquellas que no tengan ámbito y carácter internacional. Además, será requisito indispensable para la obtención de subvenciones la utilización de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca en el desarrollo de la competición propuesta y en concreto en todo lo concerniente a publicidad y documentación (correspondencia, carteles, folletos, programas, megafonía, etc.).

