La actriz Leticia Dolera y Madrid animan a librarse de los 'babosos de discoteca'

La actriz Leticia Dolera se ha convertido en la imagen y la voz de una campaña del Ayuntamiento de Madrid que busca poner de manifiesto las conductas de acoso que sufren las mujeres en lugares de ocio, especialmente con motivo de las fiestas populares que muchos barrios de la capital celebran en verano.

Imágenes 1 Foto

"Imagínate que estás de fiesta en un barrio de Madrid bailando un temazo. Se te acerca un tío y te da la brasa. Tú, como estás de buen rollo y no quieres líos, eres amable, le sonríes pero sigues bailando y pasas de él", comienza diciendo la actriz en un vídeo publicado por el Ayuntamiento, dentro de la campaña No es No.

"Aun así el tío insiste: Que si tienes fuego, que si vamos a dar una vuelta, que si porqué me sonríes si no quieres nada... Te suena, ¿verdad? A mí sí", continúa narrando Dolera.

"Ahora imagina que tras cinco maneras diferentes de decirle que no la persona que tienes al lado le dice que pare. Porque, aunque no lo parezca, te está acosando", hace ver en su mensaje la intérprete, animando a la participación de todos para evitar a los conocidos como 'babosos'.

"Imagínate que no sólo lo hace esa persona, sino toda la gente que tienes a tu alrededor. Imagínate que se lo dice una ciudad entera. Molaría ¿verdad?", dice Dolera, animando a todas y todos a "acabar con las agresiones sexuales".

Y recuerda que "No es no. Y si no hay sí, también es no".

Otros actores en una docena de vídeos

En la campaña han participado otros actores, como los de la serie Amar es para siempre Lucía Martín Abello, Natalia Rodríguez y Fernando Guallar así como el Premio Goya al Actor Revelación Javier Pereira; la economista, youtuber y actriz Marta Flich; el grupo de música Las Hinds y el periodista Quique Peinado.

"Las calles y las noches también son nuestras", defienden en el vídeo, que se puede ver en las redes sociales, las actrices de Amar es para siempre. "Bonitas piernas, ¿a qué hora abren? Te voy a hacer un traje de saliva... Si en tu ámbito privado saben que eres imbécil, pues chico, que se quede ahí, no lo hagas público, salvaguárdanos de tu encefalograma plano", espeta la youtuber Marta Flich.

Quique Peinado es contundente al afirmar que el cuerpo de la mujer no necesita ni quiere la opinión de nadie. "No quiere que la acompañes a casa y si no entiendes esto tienes un problema. Si vas a molestar, mejor quédate en casa", apunta.

"Me da vergüenza que vayas vestida así, esos labios rojos, ese escote para qué... El acosador eres tú, el que da vergüenza eres tú. Hagamos que la vergüenza cambie de bando", espeta Javier Pereira. Serán unos diez o doce vídeos que se emitirán al comienzo de las fiestas.

Según el Ministerio del Interior, en España se produce una violación cada ocho horas. Para la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Violadas, estas cifras son sólo una pequeña parte de la realidad ya que se calcula que de cada seis violaciones sólo se denuncia una.

Frente a otras campañas, el Ayuntamiento ha querido incidir en el empoderamiento de las mujeres con un logo que representa un grito que pide un Madrid libre de violencias machistas.

Los 'puntos violetas' contra las violencias machistas puestos ya en marcha en las fiestas de algunos distritos se expanden ahora con esta campaña. La directora general de Prevención y Atención frente a lay La Paloma (del 11 al 15 de agosto), las tres en Centro; La Melonera (del 7 al 17 de septiembre), Villa de Vallecas (del 8 al 17 de septiembre) y las Fiestas del Barrio del Pilar (del 11 al 15 de octubre).

Consulta aquí más noticias de Madrid.