Otegi rechaza la violencia para protestar contra el modelo turístico y cree que no la habrá en las marchas de Ernai

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la capital guipuzcoana, Otegi ha señalado que defender un debate sobre modelo turístico "no es estar contra el turismo", y ha reconocido que éste es "una fuente de riqueza", que tiene "un peso importante en el PIB vasco y en el PIB guipuzcoano, pero hay que regularlo".

"Evidentemente, no estaremos en el turismo 'Go home', pero tampoco en el 'Aquí no pasa nada, no tenemos problemas'. Ésa es la posición de EH Bildu de verdad y no la que algunos quieren hacer creer", ha apuntado.

Preguntado sobre los incidentes de Cataluña, que desde algunos sectores definen como 'kale borroka', ha apuntado que son sucesos que han ocurrido en la Comunidad Autónoma Catalana, y por lo tanto, EH Bildu "no tiene nada que decir".

"No estamos ahí, no nos parecen dinámicas adecuadas. Creo que ha habido un sector de la CUP que lo ha dicho así. No estamos contra los turistas, todos somos turistas, y sería absurdo estar en contra del turismo porque todos lo practicamos", ha añadido.

Además, cree que no se van a producir incidentes en las manifestaciones convocadas por las juventudes de Sortu, contra el modelo turístico. En este sentido, ha afirmado que ellos defienden que no se produzcan altercados, y ha recordado que la propia Ernai ha dicho que "no se van a producir incidentes" en las marchas.

