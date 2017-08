El PSdeG afea que la Xunta mantenga un "chiringuito" en la extinción de incendios y la deje "a la naturaleza"

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa en Santiago, Vilán ha recordado que los incendios son "un problema endémico" de la comunidad, que empiezan a notarse "en el mes de agosto" en base a las temperaturas y al estado de los montes y que cesan cuando "empieza a llover".

"Esa es la política antiincendios del presidente Feijóo", ha criticado Vilán, que se basa en "creer en la naturaleza" y esperar a que "empiece a llover" para parar fuegos como el de Verín, que ha calcinado ya más de 1.300 hectáreas.

Vilán ha lamentado que, desde la Administración gallega, no exista "ninguna clase de prevención". "Sabemos cuáles son los problemas, hay montado un chiringuito en torno a la extinción de los incendios que no se quiere cambiar", ha dicho Patricia Vilán, para quien la Xunta "no tiene ningún tipo de interés en arreglarlo".

