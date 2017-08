Mercedes Fernández (PP) dice que lleva años viendo "cansado" al "soberbio" Javier Fernández (PSOE)

La dirigente de los 'populares' asturianos se ha pronunciado en estos términos en una entrevista publicada por el diario regional 'El Comercio' recogida por Europa Press. "Me sorprendió que Javier Fernández no diese un paso al frente como sí hizo Susana Díaz en Andalucía o Ximo Puig en Valencia. Me sorprendió que no saliese a defender a los suyos. Es verdad que dijo que no se iba a presentar a las próximas elecciones, pero me sorprendió, desde el respeto, que no fuese capaz de liderar el PSOE para defender a su gente", ha comentado.

Por otro lado, la manera en la que el Gobierno asturiano ha nombrado a los expertos del grupo de técnicos de financiación autonómica tampoco ha gustado a Mercedes Fernández. Lamenta que haya tenido que enterarse por la prensa. "A Javier Fernández, en muchas ocasiones, le pierde la soberbia", comentó en relación a este asunto.

En cualquier caso, Mercedes Fernández se ha mostrado abierta a negociar con el PSOE los próximos presupuestos autonómicos y ha anunciado que el PP planteará una oferta de negociación que incluya un compromiso en relación al modelo fiscal. PSOE y PP han acordado ya en Asturias las cuentas regionales de 2015 y las de 2017.

