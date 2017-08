Raphael, Loquillo y un tributo a Pink Floyd recalarán en el Palacio Euskalduna de Bilbao en el tercer trimestre de 2017

En el caso de Raphael, serán dos las noches que actuará en el Euskalduna -29 y 30 de septiembre-, en las que interpretará sus grandes éxitos y temas de su último disco hasta el momento, "Infinitos bailes", compuesto por 14 canciones inéditas escritas para él por artistas como Enrique Bunbury, Manuel Carrasco, Mikel Izal, Dani Martín, Vanesa Martín e Iván Ferreiro.

Por su parte, el catalán Loquillo visitará una vez más Bilbao el 11 de noviembre dentro del último tramo de la gira "Salud y Rock and Roll", que le ha mantenido dos años en la carretera y con la que acumula más de 100 conciertos.

No será la única ocasión dentro del tercer trimestre de este 2017 en la que el rock se haga un hueco en el Auditorium del Palacio Euskalduna, ya que el 28 de octubre se representará Symphonic of Pink Floyd, "un espectáculo interpretado por un elenco de extraordinarias y poderosas voces de primer nivel que, acompañadas por la One World Symphonic Orchestra y una potente y selecta Rock Band formada por músicos que han girado con artistas como Simple Minds, George Michael, Mike Oldfield o Rick Wakeman, repasarán las obras y los éxitos de Pink Floyd, la banda de rock sinfónico más grande de la historia", según destaca el Euskalduna en su web.

OTROS ESPECTÁCULOS

Por otro lado, y dentro de la programación de la Aste Nagusia 2017, del 6 al 10 de septiembre se interpretará la obra "Cartas de amor", protagonizada por Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán y basada en la obra de mayor éxito del dramaturgo estadounidense A. R. Gurney, donde esboza un retrato de la decadencia de la clase alta norteamericana.

El 3, 4 y 5 de noviembre será el turno para los cómicos Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que volverán a visitar la Villa con su espectáculo "Viejóvenes", mientras que los más pequeños recibirán otra vez la visita de Cantajuego y su más reciente show, "¡Viva mi Planeta- La Fiesta de mi Pueblo!", que se llevará a cabo en el Palacio Euskalduna el 25 de noviembre.

Los amantes de la ópera podrán disfrutar de las obras "I Masnadieri" de Giuseppe Verdi los días 21, 24, 27 y 30 de octubre, y de "Don Pasquale", de Gaetano Donizetti, los días 18, 21, 24 y 27 de noviembre. La Orquesta Sinfónica de Euskadi abrirá por su parte la temporada 2017/2018 el 11 de octubre, teniendo su segunda cita de la temporada el 4 de noviembre.

La obra "El Lago de los Cisnes" volverá al Palacio Euskalduna el 29 de octubre a cargo del Ballet Nacional Ruso dirigido por Sergei Radchenko, una de las compañías de referencia en el mundo.

