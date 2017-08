El PP de Soria recurrirá a los tribunales tras el cambio en la Diputación apelando al "pacto antritransfuguismo"

El Pleno celebrado este jueves ha aprobado el cambio a doce miembros en las comisiones con los votos a favor del PSOE y de los no adscritos, y en contra del Partido Popular, con un reparto de seis miembros del PP, cuatro no adscritos y dos del PP. Un cambio que viene requerido después de que seis de los once miembros del Partido Popular en la institución provincial dejaran el acta del partido.

Peregrina ha recalcado que este pacto antitransfuguismo que firmaron PP y PSOE, ha sido "violado y pisoteado" gracias a "seis tránsfugas" del PP que hace unos días dejaron sus actas y que han apoyado al PSOE y ha indicado que todos ellos han quedado "bien retratados con sus egos y sus mentiras".

El portavoz ha anunciado que el partido ha decidido renunciar a la dedicación parcial que tenía otorgada, que hasta ahora pertenecía a Fidel Soria (ahora no adscrito) y que iba a ser asignado a Ana Borobia, y que lo han hecho para "que no cueste más dinero a los ciudadanos".

Peregrina ha recordado que esos seis diputados que mostraron su renuncia al partido fueron elegidos "gracias a los 19.000 votos de los sorianos" y han lamentado su decisión de "anteponer sus intereses personales" a los votantes y votar así "en contra del PP" en el Pleno.

El portavoz ha reconocido que desde el PP han ofrecido un "pacto de estabilidad" al presidente de la Diputación, Luis Rey, y que éste ha rechazado para seguir gobernando con el "voto de los tránsfugas" a cambio de "no se sabe qué". En este sentido, ha añadido que Rey va a ser recordado como el presidente que "se apoyó en los tránsfugas para gobernar".

Asimismo, ha añadido que no comprende en qué momento el presidente pasó a proponer doce miembros en la comisión cuando diez representantes era "más proporcionado" y ha añadido que con el reparto de seis miembros del PSOE, cuatro no adscritos y dos del PP, el reparto es "desproporcionado" ya que por cada miembro del PP hay "2,4 del PSOE y 1,6 no adscritos".

La diputación cuenta ahora con ocho miembros no adscritos, los seis ex del Partido Popular y los dos diputados que pertenecieron a C's y que en su día fueron expulsados del partido.

Peregrina ha recalcado que desde el PP no van a "poner trabas" a la institución provincial pero ha incidido en que desde presidencia les están "pisoteando en el plano político".

Los cinco diputados que pertenecen ahora al grupo popular en la Diputación y que han estado presentes en la rueda de prensa son el portavoz Jesús Ángel Peregrina (alcalde de Arcos de Jalón), Benito Serrano (alcalde de Golmayo), Ana Borobia (concejala de Ólvega), David Álvarez (alcalde de Aliud) y Cristina Rubio (concejala de Duruelo de la Sierra).

