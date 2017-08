XSP urge a Foro medidas para prevenir y erradicar los envenenamientos a perros

para prevenir y erradicar los envenenamientos a perros en parques y espacios públicos.

Rodríguez, que ha participado en este día en una rueda de prensa, ha hablado así ante la alarma generada por la aparición de diferentes casos de envenenamientos a perros en la ciudad. De hecho, ha señalado que ya se ha trasladado a Foro un protocolo para prevenir y actuar contra este problema, a raíz de la propuesta elaborada por el colectivo Fauna Urbana.

"A pesar de la preocupación ciudadana ante estos hechos, el Gobierno se está relajando en exceso en esta materia y urge que se tomen medidas concretas y que se tomen el tema en serio", ha urgido la edil.

Asimismo, se ha recordado que Fauna Urbana ya presentó hace más de un año en el Ayuntamiento un proyecto integral en el marco de la creación de la unidad de la Policía Medioambiental en el que se contemplaba un protocolo antiveneno. En él se incluía una coordinación de las actuaciones de la Policía Local y el Seprona, organismo de la Guardia Civil con competencia en venenos en el Medio Ambiente.

Por parte de Fauna Urbana, Carlos Solares, un integrante de la entidad, ha explicado que este protocolo ya está operativo en otras ciudades. "Hay que tener un comportamiento activo en este asunto, porque si nos relajamos cada vez irá a más y se crea una sensación de impunidad", ha advertido. "Es necesaria una disuasión para que se vea que se hace algo y hay una respuesta", ha añadido Solares.

Una de las medidas fundamentales que se propone en el protocolo de Fauna Urbana es contar con un perro de detección que localice las sustancias envenenadas. "Tenemos una unidad canina ya en la Policía Local, por lo que no habría excusas para que uno de esos perros no estuviera entrenado para localizar los cebos", ha incidido, antes de agregar que así se hace ya en Zaragoza, donde el can fue seleccionado del albergue de animales.

Según Solares, las medidas propuestas fueron básicamente dirigidas a que se vallen y acoten las zonas para perros. "Unas zonas que deberían estar limpias de matorrales para poder controlar a los perros y que en las áreas señalizadas para perros sueltos se recuerde en las señales que poner veneno es un delito penalizado y que se denuncien a la policía los casos que se encuentren", ha indicado la integrante del grupo animalista de Podemos Xixón Verónica Mejías.

Hasta el momento, el grupo animalista de Podemos Xixón ha registrado desde 2013 unos 45 casos de localización de cebos, sustancias y productos peligrosos para los perros en zonas verdes de la ciudad o envenenamientos de perros, casi la mitad, 23 o 24,

en 2017, lo que sería indicativo de un repunte y una intensificación del problema.

