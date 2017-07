El Consistorio turiasonente convoca las becas de comedor escolar para el próximo curso

El presupuesto de la convocatoria asciende a 5.400 euros. Las solicitudes y la tramitación se realiza en el Centro de Servicios Sociales, donde es necesario pedir cita previa, si bien el plazo para realizar las solicitudes está abierto a lo largo de todo el curso.

Para beneficiarse de estas ayudas hay que estar empadronado en Tarazona, no haber obtenido una beca o ayuda por este concepto de otros organismos competentes en la materia o, en el caso de obtenerla, que no cubra el importe total del gasto de comedor del menor, y no presentar absentismo escolar.

Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar la cuantía del IPREM para el año en curso que comprende desde los 665,64 euros mensuales para familias de dos miembros hasta los 1.331,28 euros mensuales para las de 10 miembros.

No obstante, se han establecido deducciones en los ingresos familiares por familia numerosa, monoparental y por miembros discapacitados en una cuantía de 133,13 euros mensuales por cada concepto, así como por gastos de vivienda habitual.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.