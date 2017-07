Un experto afirma que "derogar la reforma laboral no es lo más adecuado" y aboga por vincular salarios a productividad

Víctor Montuenga es autor, junto con la también economista y profesora de la UZ, Inmaculada García, del artículo 'El impacto de la crisis en el mercado de trabajo español. Análisis de los efectos de la reforma laboral de 2012', que se incluye en el número 62 de la revista Economía Aragonesa.

La publicación se ha presentado este jueves en rueda de prensa con la presencia del director financiero de Ibercaja, Antonio Martínez, y del analista económico del área, Santiago Martínez, quienes han detallado los contenidos del artículo dedicado a la coyuntura económica.

En el acto también han participado los autores de los otros dos artículos monográficos de este número: la directora de Hiberus Legalthec y Cibersec, Susana González, quien analiza la 'Ciberseguridad y regulación tecnológica, ¿moda pasajera o prioridad?'; y el vicepresidente del Clúster Aragonés del Agua y gerente de Amaltea, Miguel García, que dedica su texto a los 'Efectos potenciales de la variabilidad climática en la economía aragonesa'.

El primer estudio monográfico del número 62 de la revista se dedica a los efectos que ha tenido la reforma laboral en el mercado de trabajo. En la Gran Recesión, los autores realizaron un análisis de la situación del mercado de trabajo español concluyendo con la necesidad de la necesidad de hacer cambios profundos a largo y a corto plazo. Tras la reforma de 2012, que recogía muchas de las medidas del análisis, los autores realizan una valoración crítica de sus efectos en este artículo.

Montuenga ha advertido de la volatilidad del mercado laboral español, detallando que en 2007, antes de la crisis, la tasa de paro se situaba en el 8 por ciento; en 2013, en plena crisis, era del 27 por ciento y ahora se sitúa en el 17 por ciento. Con la reforma laboral se aplicaron una serie de medidas que pretendían reducir las diferencias entre la contratación temporal e indefinida y flexibilizar el mercado.

Para conocer el efecto que ha tenido su aplicación, distintos organismos y expertos han realizado simulaciones para conocer qué habría pasado si no se hubiera aprobado la reforma laboral o si se hubiera comenzado a impulsar antes.

SE CONTRATA MÁS FÁCIL

Según el profesor, se puede concluir que la reforma laboral "ha facilitado recuperar la tasa de contratación", al favorecer que "se contrate más fácilmente y ha reducido la tasa de destrucción de empleo", permitiendo además que se generen puesto de trabajo con un crecimiento del PIB del 1 por ciento, en lugar del 2 por ciento.

Por tanto, "derogar la reforma laboral no sería lo más adecuado ahora", aunque puedan introducirse mejoras en aspectos como las políticas activas de empleo, la formación y cualificación y la reducción de la dualidad entre trabajadores temporales y permanentes", ha estimado Montuenga.

Coincidiendo con el debate sobre la necesidad de incrementar los salarios, el experto ha apostado por vincular el crecimiento de los mismos a la productividad y a la evolución de los sectores o de las empresas, sosteniendo que subidas generalizadas "no tienen sentido".

En otro orden de cosas, y ante la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, el analista económico del área financiera de Ibercaja, Santiago Martínez, ha apuntado que si Aragón obtiene menos recursos de los esperados "el efecto no sería muy grave en la economía de la Comunidad".

CIBERSEGURIDAD

La directora de Hiberus LegalTech y CyberSec, Susana González, ha escrito el artículo 'Cyberseguridad y regulación tecnológica, ¿moda pasajera o prioridad?', en el que transmite la importancia de la protección de la información que, en un entorno digital, se traslada al ciberespacio.

González ha señalado que es responsabilidad de todos implementar de manera proactiva todas las medidas para garantizar la seguridad de estos datos, controlando la disponibilidad, confidencialidad e integración de la información.

"La clave está en la prevención, en identificar los riesgos" y actuar en consecuencia tanto en el ámbito laboral como en el privado y en todos los dispositivos digitales que se utilicen, ha apuntado.

"La seguridad al cien por cien no existe, es imposible", ha opinado González, al detallar que se ha diseñado un nuevo reglamento europeo que incide en la "proactividad" y en la necesidad de que todas las personas se responsabilicen de su información y de los datos de terceros.

La experta ha sostenido que desde el punto de vista normativo "estamos protegidos". "Tenemos una legislación muy proteccionista, pero no lo suficientemente sancionadora", ha alegado, al observar que "si el régimen sancionador no se utiliza, la gente no cumple", algo que cambiará con la nueva norma europea que establece sanciones elevadas ante incumplimientos en el tratamiento de información y datos.

EFECTOS DEL CLIMA

El tercer monográfico, con el título 'Efectos potenciales en la variabilidad climática en la economía aragonesa' ha sido elaborado por el director general de la consultora Zeta Amaltea, S.L., Miguel García.

En él, pretende alertar sobre las vulnerabilidades y las oportunidades de la economía aragonesa en lo relativo a su dependencia del agua y los efectos de la variabilidad climática. García ha advertido de que "nuestra economía es muy dependiente del agua" y ha llamado a vigilar la "huella ecológica y la huella de carbono".

García se ha referido también al Pacto del Agua de Aragón para asegurar que "necesita revisarse en todos los sentidos" y de manera "intensa". "La regulación es necesaria", pero debe ser "consensuada y con la mayor sinceridad de las partes" en el objetivo que persigue, ha dicho.

PUNTO DE MIRA Y VISIÓN DIRECTIVA

Además del amplio análisis sobre la coyuntura económica que abre esta revista, el estudio de la actualidad desde un punto de vista periodístico lo aporta, en esta ocasión, el redactor jefe de Economía de Heraldo de Aragón, Luis Humberto Menéndez.

Repasa con detalle la situación económico-política que configura el panorama nacional y aragonés, incidiendo en las revisiones al alza sobre el crecimiento de las economías nacional y regional y deteniéndose en el trascendente cambio de propiedad de Opel y sus efectos, analizando además la situación de distintas empresas que apuntalan el crecimiento aragonés.

El director del Área de Medios de Ibercaja Banco, José Palma, protagoniza la visión directiva del número 62 de la revista Economía Aragonesa. En la entrevista responde a las cuestiones relativas a la transformación digital que está experimentando el Banco y su alineación con la estrategia de negocio y la propuesta de valor a sus clientes. Por último, el separador de este número recoge una serie de datos que reflejan la contribución de Ibercaja al crecimiento económico y social.

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.