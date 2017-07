Víctimas ven sin "validez" lo que diga el perito de la Xunta y reiteran que Cortabitarte "tiene que dimitir"

Las víctimas del accidente del Alvia creen que lo que diga ante el juez instructor el perito designado por la Xunta, Juan Carlos Carballeira, no tiene "validez", por no ser "un experto" en materia ferroviaria. Además, consideran que el cargo de Adif investigado en la causa, Andrés Cortabitarte, "tiene que dimitir".

Así se ha pronunciado un portavoz de la plataforma de afectados, Arturo Domínguez, este jueves en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados, donde comparecen tanto Carballeira como el perito que fue elegido por sorteo, César Mariñas, para ratificar o en su caso modificar las conclusiones de los informes que entregaron en enero sobre el análisis de riesgo en la línea Ourense-Santiago, donde murieron 80 personas y 144 resultaron heridas el 24 de julio de 2013.

Domínguez ha opinado sobre Cortabitarte, que también comparece este jueves y que ahora mismo es subdirector de gestión logística de aprovisionamiento en Adif. "Tiene que dimitir. Que le haga dimitir el ministro de Fomento y el presidente de Adif", ha pedido, acompañado por varias víctimas que portaban de nuevo esta jornada carteles y una pancarta reivindicativa, por la "verdad, justicia y reparación".

"No es de recibo que un cargo público de libre designación ocupe todavía un puesto en el Estado", ha criticado este portavoz de la asociación, que ha recordado que el entonces director de la seguridad en la circulación de Adif "no mitigó el riesgo y no puede estar ahora mismo en un cargo público". "Exigimos su cese inmediato", ha apostillado.

Así, ha incidido en que "si se hubiera cumplido la normativa como dice Europa este accidente no hubiera ocurrido". "Y este hombre era el máximo responsable de seguridad de Adif", ha subrayado.

A renglón seguido, ha afirmado que los afectados también esperan que este jueves, cuando vuelve a estar citado por el magistrado, Cortabitarte "hable", puesto que "las dos veces anteriores ni siquiera habló, cuando la (ex)ministra -Ana Pastor- prometió toda la colaboración".

"La primera oportunidad que tuvo se acogió a su silencio, que puede ser legal pero éticamente es intolerable", ha censurado.

PERITOS

En cuanto a los peritos, Arturo Domínguez ha señalado que Carballeira, que esta jornada ha corregido sus conclusiones, está elegido por la Xunta y "no es un experto, con lo cual todo lo que diga no tiene validez". "Si está rectificando es porque ni sabe de lo que habla", ha valorado.

En cuanto a César Mariñas, ha resaltado que su informe "ha demostrado que si se hubiera cumplido la normativa el accidente no hubiera ocurrido", y ha confiado en que él sí ratifique sus conclusiones.

