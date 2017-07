Riaño (León) acoge este sábado monólogos, cine y un musical en la segunda edición de Música en la Montaña

La entrada será gratuita y las puertas se abrirán a las 19.00 horas. Se ha habilitado un servicio de autobús desde León hasta la localidad de Riaño para facilitar la asistencia al evento, según ha informado la Junta de Castilla y León, promotora de la cita a través de la Fundación del Patrimonio Natural.

Con el entorno de las cumbres de las Montañas de Riaño y Mampodre a un lado y el embalse al otro, la cita se afianza como escaparate en el que promocionar los encantos naturales y culturales de esta zona leonesa.

El espectáculo gratuito comenzará en el campo de fútbol de la localidad a las 20.30 horas con los monólogos del Sr. Corrales. A las 21.00 horas se proyectará por primera vez, fuera de los circuitos habituales, la película documental 'Cantábrico' que tiene a la naturaleza de León como auténtica protagonista.

'Cantábrico' se ha rodado durante dos años en Castilla y León, Cantabria, Asturias y País Vasco, siendo la Comunidad en la que más tiempo desarrollaron su trabajo los equipos de rodaje. El proyecto nació con el objetivo de dar a conocer la vida salvaje de la Cordillera Cantábrica y ayudar de esta manera a potenciar las actividades relacionadas con la observación de la naturaleza y el turismo ecológico.

A las 22.45 horas llegará el momento de disfrutar del musical 'Music has no limits'. Durante 90 minutos los artistas harán un recorrido por la historia de la música con alguno de los éxitos más conocidos de Michael Jackson, U2, David Guetta, Lady Gaga, Adele, Queen, Guns N'Roses o The Police.

Once músicos intervendrán en el escenario para mezclar jazz, house, góspel y rock, pasando por música clásica, en una mezcla de estilos y épocas con las grandes canciones de la historia como base musical.Con una puesta en escena vanguardista, los efectos de luces, imágenes, voces y ritmos hacen de 'Music has no limits' un espectáculo único que está agotando las entradas en los grandes escenarios del país.

Más de cuatro horas de espectáculo configuran esta segunda edición de Música en la Montaña, cuya apertura de puertas será a las 19.00 horas y dispondrá de un recinto que contará con más de 2.000 sillas a disposición de los asistentes.

OPERATIVO

El operativo sanitario estará compuesto por dos unidades medicalizadas de emergencia, una unidad de soporte vital básico y dos puestos de primeros auxilios, que serán aportados por Sacyl y Cruz Roja. En total serán catorce las personas que atenderán estos servicios.

Por su parte, Protección Civil desplazará hasta Riaño dos vehículos, una tienda multiservicio y a ocho voluntarios de distintas agrupaciones.El Servicio Territorial de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Riaño y la Mancomunidad se pondrán a disposición del evento los diferentes medios de prevención de incendios.

En cuanto a la seguridad privada, estará compuesta por quince personas que se encargarán de que todo se desarrolle con normalidad dentro del recinto.

La Guardia Civil y la Jefatura Provincial de Tráfico han previsto un importante despliegue para este día, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar el acceso y la salida de los vehículos que asistirán. Se han habilitado cerca de mil plazas de aparcamiento en el entorno del campo de fútbol de Riaño, que estarán gestionadas por doce personas.

Desde León y con paradas en Boñar, Saelices de Sabero, Sabero, Cistierna y Crémenes saldrán autobuses con destino a Riaño. Toda la información detallada y la compra de tickets se puede realiar en la web www.patrimonionatural.org .

