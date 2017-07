Denuncien a un axente medioambiental por acusar a cazadores y ganaderos de matar llobos de forma illegal

Esti videu publicóse y compartióse en delles páxines de la rede social Facebook, como por exemplu en 'Pastores de los Picos d'Europa'. Ente otres imputaciones, X.G.G. afirma que "los llobos cácense illegalmente per parte de los cazadores y eso nun ta computao". "Hai munchos llobos que se maten y nun se computen en caceríes llegales. Y cállense la boca y son munchos los llobos que desapaecen. Eso cónstanos porque hai munchos llobos que tán fotografiaos, grabaos en videu y sábese que desapaecen. () Per un llau, mata l'Alministración un montón de llobos; per otru llau, maten los cazadores, pero namás figuren los que mata l'Alministración", apunta.

Coles mesmes, en relación a los ataques de llobos, señala que "() hai picaresca. Esto ye, a munchos animales nun los mata'l llobu (potros que morrieron nel partu, potru que caen, que nun mamen, que s'espeñen, animales que maten los rayos, enfermedaes, parásitos. Y munches veces los ganaderos, intenten meter eso como ataque de llobu. () Una cosa que se fai, que ye'l negociu, ye mercar potros. Hai unos baremos de l'Alministración, que ta mui bien pagao. Y entós munchos ganaderos merquen potros por bien pocu dineru en Galicia, Portugal onde seya. Hai munchos sitios onde puen mercase".

"Tráenlos en caminos, suéltenlos con cuatro o cinco meses na sierra sin la so madre, sin el garañón (el machu que defende la manada), y entós el llobu ehí cébase. Pero'l negociu ye redondu: merco los potros por cincuenta euros y d'equí a pocos meses yá puen algamate 300 o una cosa asina. Y otra cosa que se fai ye soltar races protexíes, que valen munchu dineru. Asturcones, por exemlu. () Agora suéltense asturcones, pero pa que los mate'l llobu namás y facer un negociu redondu. Y eso nun lo diz naide: nin l'Alministración, nin los sindicatos, nin los ganaderos. Y los que tamos pequí tenemos que dir casi clandestinamente contando estes hestories que pasen".

Tres l'estudiu y analís del conteníu d'esta grabación, los servicios xurídicos de la Fundación Artemisan consideren qu'estes manifestaciones "podríen ser constitutives de los ilícitos d'omisión del deber d'escorrer delitos (artículos 407 y siguientes del Códigu Penal) o, nel so casu, d'inxuries (artículos 208 y siguientes del Códigu Penal) y/o calumnies (artículu 205 y siguientes del Códigu Penal), polo que s'entamaron les acciones llegales correspondientes pa que graves conductes como ésta nun queden impunes.

De la mesma, Artemisan tamién punxo estos fechos en conocencia del Gobiernu del Principáu d'Asturies por si pudieren ser motivadores de la incoación del correspondiente espediente disciplinariu contra esti axente medioambiental.

