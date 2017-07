Beamonte (PP) dice que la "distancia tremenda" con el PSOE solo se puede salvar "con voluntad política"

"No tengo ningún inconveniente en que exista diálogo, moderación, normalidad, la posibilidad de llegar a puntos de acuerdo y entendimiento, pero para eso hace falta una voluntad política que no tiene o no puede tener el PSOE", ha indicado Beamonte.

El dirigente del PP Aragón ha ofrecido una rueda de prensa, tras presidir una reunión de la Junta Directiva Regional de los 'populares' aragoneses, en la que ha advertido de que "por narices no hay nada", aunque "por el interés general hablaremos de todo", advirtiendo de que "no vamos a entrar en el vicio de que algunos piensen que vamos a hacer lo que ellos quieran porque quieren ellos".

Asimismo, ha comentado que hay un modelo de relación entre partidos "que el PSOE ha dinamitado porque o no lo desea o no lo puede aceptar", haciendo notar que "la actitud del presidente del PP ha sido ofrecer diálogo y la del PSOE pactar con Podemos".

"El PP se ha ofrecido al Gobierno para buscar políticas de moderación, de normalidad, de centro, de gobernar para todo el mundo, y la respuesta del PSOE ha sido un sinfín de apelativos que es mejor no reproducir", ha incidido.

Asimismo, se ha preguntado que si el PSOE "no quiere dialogar con el PP ¿por qué el PP tiene que ser, precisamente, el que apuntale al PSOE?" y ha lamentado la "falta de coherencia".

Según ha dicho, "no se trata de la concertada", sino de que el planteado por el Gobierno autonómico para la Comunidad Autónoma "no es nuestro modelo" y "es una cuestión de respeto a la primera fuerza política del Parlamento", ha manifestado.

"Yo no seré quien se niegue al diálogo", pero esto será posible solo "bajo premisas de moderación", ha continuado Beamonte, añadiendo que "no podemos estar, simplemente, para servir a los elementos puntuales que le interesan al PSOE".

CONTROL AL GOBIERNO

Beamonte ha dejado claro que el PP Aragón no renuncia a ejercer su función de control de la acción de gobierno y menos "porque a alguien le apetezca", mencionando algunos asuntos, como las políticas de crecimiento, el Estado del Bienestar o el empleo. Asimismo, ha considerado que el PP es "el primer Grupo de la oposición" en las Cortes autonómicas al recuperar "el escenario que nos correspondía".

A su juicio, "no podía ser que quienes condicionan permanentemente los Presupuestos y la política de la Comunidad fuesen quienes ejerciesen la acción de oposición" ya que esto es "un sinsentido" que los 'populares' no están dispuestos a aceptar.

Igualmente, ha dicho que "Podemos podrá marcarle la línea al Gobierno, pero ha sido quien ha posibilitado la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad", añadiendo que si la formación tenía "tanta necesidad" de aprobar cuestiones como la renta social básica o la pobreza energética, podrían haber conformado con el Gobierno un Presupuesto antes del momento en que se ha aprobado, el pasado mes de mayo. "Me parece muy bien que se esté en misa y repicando, pero Podemos debe tener más coherencia", ha planteado Beamonte.

También ha opinado que "el PSOE, teniendo otras posibilidades, no ha querido posibilitar opciones alternativas" porque "no ha querido buscar ningún otro escenario que no fuera la izquierda radical", de forma que el presidente, Javier Lambán, "sabrá lo que quiere buscar y qué camino quiere recorrer".

Además, ha comentado que quien ha posibilitado la aprobación del techo de gasto ha sido el PP, "con auténtica responsabilidad", y a partir de ahí el Presupuesto lo han aprobado Podemos y PSOE, mientras que el PP y otras fuerzas de centro derecha han presentado enmiendas para corregir al alzar las partidas para la concertada, desestimándolas el PSOE y minorando Podemos las partidas inicialmente previstas con la aprobación de los socialistas.

Sin embargo, "ahora resulta que el problema lo tenemos los demás", ha ironizado Beamonte, quien ha reclamado "un poco más de seriedad" y ha tildado de "mezquino y ruin" exigir responsabilidad al PP cuando PSOE y Podemos han consensuado un documento que establece que una vez aprobados los Presupuestos no será posible aprobar modificaciones presupuestarias con el voto favorable del PP, si no cuenta con el voto afirmativo de Podemos.

En otro orden de cosas, Luis María Beamonte se ha mostrado satisfecho por "cómo hemos conseguido cohesionar el partido", por "la buena disposición de todos para coser el PP en el conjunto de la Comunidad".

