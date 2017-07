Stop Uranio lamenta la decisión de la Junta de autorizar el uso excepcional en suelo rústico para la mina de Retortillo

"A nuestro juicio se trata de una decisión equivocada", ha apuntado esta agrupación que, por el contrario, ha agradecido la decisión de las organizaciones agrarias (COAG) y de Comisiones Obreras de votar en contra de la autorización.

Stop Uranio ha querido, además, reconocer el "valor añadido" de la postura de Comisiones Obreras por "molestarse en contactar con las partes implicadas y tomar la decisión con el convencimiento de que esa instalación nuclear en nuestra provincia es negativa para la sociedad salmantina".

"Más obvio parece el apoyo del mundo rural a nuestras tesis en contra de la mina, como también es evidente el rechazo de la mina por parte de las organizaciones ambientalistas", ha añadido la plataforma.

En lo que a la decisión tomada por la mayoría de la comisión respecta, Stop Uranio ha insistido en que "no alcanza a comprender" "el interés público de que se abra "esa instalación radiactiva", como tampoco que "Salamanca sea la excepción en Europa de contar con una mina de uranio".

No obstante, "a pesar de esta noticia negativa", la plataforma ha anunciado que seguirá "luchando para conseguir parar este proyecto perverso" que promueve Berkeley en la provincia salmantina.

LICENCIA URBANÍSTICA

"Con la Autorización otorgada, Berkeley puede seguir presumiendo de contar con más de 90 permisos, pero sigue sin poder abrir la mina, le falta la licencia urbanística que depende del Ayuntamiento de Retortillo", ha apuntado Stop Uranio.

"Evidentemente, -ha continuado-

ese ayuntamiento se la dará cuando pueda, pero no ha resuelto las alegaciones que presentamos al argumentar la carencia de medios humanos y técnicos para resolverlas por lo que no podrá conceder licencias para las que se necesita una evaluación de las consecuencias que conlleva dicho permiso. La falta de medios del ayuntamiento también le ha servido de excusa para no atender los requerimientos del Senado, lo que puede provocar la actuación de la fiscalía".

PLAZOS

Stop Uranio ha apuntado que Berkeley minera anunció la apertura de la mina para el mes de agosto, cuando hace unos meses lo hizo para el mes de abril. "Lo cierto es que tampoco lo podrá hacer el mes que viene simplemente porque no tiene los permisos para ello, le falta la autorización de construcción del Ministerio de Energía y ese permiso depende del CSN que ha pedido una suspensión del plazo para emitir informe por un periodo de dos años".

Asimsimo, la plataforma ha insistido en que "tampoco lo tiene fácil la empresa en relación al cumplimiento de la normativa europea para este tipo de instalaciones", pues "la Comisión Europea está investigando si se ha cumplido con lo estipulado en los tratados firmados por España en temas tan sensibles como en materia de residuos radiactivos o protección de Red Natura".

