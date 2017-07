Pérez lamenta que "el nuevo PP de Beamonte prefiera castigar al Gobierno" que dar estabilidad a la concertada

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, después de que este lunes no se aprobara en las Cortes de Aragón una modificación presupuestaria de 31 millones de euros para financiar las nóminas del profesorado de la educación concertada por recibir el voto en contra del PP y de Podemos.

A su entender, es "inexplicable para cualquier ciudadano" e "incomprensible" esta postura del PP, que "defiende a la concertada en sus discursos, en las manifestaciones", para opinar que si con los hechos no la apoya refleja que "la ha utilizado de forma maniquea" y que su defensa "no ha sido real".

Pérez ha lamentado que el PP "por erosionar, desgastar y desestabilizar al gobierno o al PSOE" traicione sus propias convicciones sobre la concertada, que ha cuestionado que posea.

La consejera ha recordado que los 'populares' criticaron que la renovación de conciertos "se mezclara con la tramitación de los presupuestos" y afirmaron que "se utilizaba a la concertada como moneda de cambio", pero ahora es el PP quien "la utiliza como moneda de cambio" al manifestar su presidente regional, Luisa María Beamonte, que "no va a aprobar ninguna modificación presupuestaria", si el PSOE no negocia con el PP "un nuevo modelo impositivo porque no le gusta" el actual.

Los 'populares' "deberían ser coherentes", en vez de "instalarse en la radicalidad e irresponsabilidad", ha esgrimido Pérez, para apuntar que el PP "ha renunciado a su labor como grupo de la oposición y a ser un partido útil" y cuando eso ocurre "no es edificante para la sociedad", en la que "tenemos que generar confianza en instituciones y partidos".

MÁS PRESUPUESTOS

La consejera de Educación ha criticado que se rechace una modificación que se realiza por "tener presupuesto" para "ampliar el crédito de la concertada", una cuantía que "no se quita" de ninguna otra partida, para comentar que "cuando llegamos al Gobierno" en 2015 "nos encontramos con un agujero de 17 millones de euros para pagar a la concertada y de 45 millones para pagar a la pública y no hicimos ninguna manifestación pública, ni privada, sino que resolvimos el problema con una modificación".

Según ha esgrimido, esto "había sucedido en los últimos seis años" y por eso es "incomprensible" que ahora el PP lo "bloquee", para añadir que también se quería aportar financiación para los orientadores y la extensión del programa de diversificación curricular de cuarto de la ESO a la concertada, así como paraa "las recolocaciones de docentes, con las que siempre nos hemos comprometido".

Pérez ha esgrimido que si el PP ha reprochado a Podemos por ser contrario ese partido a que el crédito presupuestario de la concertada sea ampliable, "es precisamente ese reconocimiento el que permite hacer una modificación y ampliar el crédito" de forma que "aquello que critica es lo que aplica cuando le interesa partidista y políticamente".

La consejera ha subrayado, no obstante, que "buscaremos las fórmulas para que ningún profesor se vea afectado por esta decisión irresponsable del PP" y ha recalcado que desde el Departamento "hemos mejorado las condiciones" de estos docentes.

Pérez ha añadido que "siempre hemos defendido un modelo de apuesta por la pública", pero al mismo tiempo "hemos reconocido al profesorado y a los alumnos de la concertada", a quienes "nunca hemos obviado", algo que "no está reñido".

