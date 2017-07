El Fondo Social Europeo concede más de 306.000 para desarrollar el proyecto 'Emplea Joven, Provincia de Valladolid'

La Diputación de Valladolid ha recibido una ayuda de 306.048,83 euros del Fondo Social Europeo para desarrollar el proyecto 'Emplea Joven, Provincia de Valladolid', que tiene como objetivo reforzar la empleabilidad y competencia profesional de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación y formación, así como favorecer la igualdad de género y la no discriminación de los colectivos desfavorecidos.

La Diputación de Valladolid solicitó dicha ayuda el pasado mes de abril para el desarrollar un programa que aborda un proyecto integral e innovador para jóvenes con edades comprendidas entre 16 y 30 años, según ha informado la Institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

El programa incluye la realización de actividades formativas que promuevan la constitución de itinerarios integrados para la mejora de la formación y la empleabilidad de las personas jóvenes que participen en dicho programa. Todo ello con el fin de alcanzar varios objetivos concretos.

Entre ellos, está contribuir a la integración sostenible de la población juvenil en el mercado laboral, dotándoles de capacidades que mejoren su empleabilidad y competencias profesionales; fomentar el acceso al empleo promoviendo la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social; e implantar medidas activas y preventivas a favor de los desempleados e inactivos.

Junto a ello, el programa pretende invertir en educación y formación para la adquisición de capacidades y aprendizaje permanente con el objeto de eliminar las causas que ocasionan el desempleo juvenil, además de favorecer la formación transversal en idiomas y nuevas tecnologías por la incidencia positiva que tiene esta formación en la mejora de la empleabilidad de la población juvenil.

Se trata, asimismo, de intentar "reciclar" a la juventud con niveles de formación elevados pero no adecuados a las necesidades en el mercado laboral. Todo ello con el fin último de fijar población para evitar el despoblamiento y la huida de los más jóvenes en busca de oportunidades en otros territorios.

En el diseño de 'Emplea Joven, Provincia de Valladolid' han participado distintos servicios de la Diputación de Valladolid, que asimismo participarán en su desarrollo. En concreto han intervenido las áreas y servicios de Empleo y Desarrollo Económico, Juventud e Inclusión Social.

Las actividades formativas propuestas en el proyecto responden a necesidades locales que refuerzan la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación, poniendo el énfasis en favorecer la igualdad de género y la no discriminación de colectivos desfavorecidos.

Este proyecto, dirigido a jóvenes inscritos en el fichero del Sistema de Garantía Juvenil, se vertebra a través de tres ejes de actuación que justifican tanto las acciones formativas a realizar como los colectivos específicos a los que van dirigidas estas acciones formativas.

Además, fija unos itinerarios con los que se pretende llegar a cualificar profesionalmente a jóvenes de la provincia de Valladolid no universitarios y que actualmente están fuera de la formación reglada, abriéndoles una vía de cualificación para acceder al mercado laboral, a la que de otra forma tendrían difícil acceso.

El primero de los ejes incluye tres acciones formativas dirigidas a jóvenes desempleados de la provincia de Valladolid, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, pertenecientes a colectivos desfavorecidos o vulnerables, en su mayoría sin formación reglada, y que han abandonado el sistema educativo.

Se trata de alcanzar el Certificado de Profesionalidad, nivel 1, en materias como operaciones básicas de cocina, operaciones auxiliares en electromecánica de vehículos y actividades auxiliares de comercio.

El segundo eje lo constituye una acción formativa diseñada para jóvenes desempleados de la provincia de Valladolid, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con cierta formación reglada, con riesgo de vulnerabilidad y que buscan una incorporación al mercado laboral como medio para lograr su integración social.

En este caso, el objetivo es alcanzar el Certificado de Profesionalidad, nivel 2, en atención sociosanitaria en instituciones sociales.

Por último, el tercer eje de actuación se centra en una acción formativa orientada a jóvenes desempleados de la provincia de Valladolid, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, con una titulación, al menos de Bachillerato, o ciclos de Formación Profesional.

El objetivo es proporcionarles la posibilidad de alcanzar el nivel 3 del Certificado de Profesionalidad en materia de promoción turística local e información al visitante.

El proyecto tiene un presupuesto total de 333.060 euros, de los que 306.048,83 euros son aportados por el Fondo Social Europeo y los 27.011,17 euros restantes son aportados por la Diputación de Valladolid. Su plazo de ejecución finaliza el 31 de diciembre de 2018.

