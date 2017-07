Las víctimas instan a Hernández a pedir perdón en el pleno de Santiago y él les responde: "Yo estuve allí"

Un portavoz de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois hace cuatro años ha instado al portavoz del PP de Santiago, Agustín Hernández, a pedir perdón y exigir la creación de "algo tan democrático" como una comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro ferroviario.

Arturo Domínguez, hermano del presidente de la asociación, ha tomado la palabra al inicio del pleno del Ayuntamiento compostelano, donde ha leído una intervención con la que ha advertido de que a los afectados por el descarrilamiento "nadie" les "manipula", en referencia a declaraciones del número 1 de los populares gallegos y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Por el contrario, ha subrayado que "hay gente honesta y buena" que les apoya en sus reivindicaciones de "verdad, justicia y reparación", mientras que otras personas "solo defienden sus intereses".

Justo antes de iniciar el pleno y tomar la palabra, el propio Hernández se ha acercado al palco de invitados para saludar a Domínguez y a Esperanza Fernández, cuyo padre y cuñada fallecieron en el siniestro del convoy.

Con ellos ha cruzado unas breves palabras. Durante el discurso, desde su sillón, el rostro de Hernández ha estado menos distendido, toda vez que fue aludido directamente por la representación de las víctimas.

INICIATIVA DEL BNG SOBRE 'ERTMS'

La participación de la plataforma se ha producido a raíz del debate de una iniciativa del BNG con la que Goretti Sanmartín ha exigido la puesta en marcha del sistema de control de la velocidad 'ERTMS' en la totalidad de la línea Ourense-Santiago, también en la curva de A Grandeira.

Además, los nacionalistas han animado a toda la corporación a secundar la manifestación que las víctimas tienen convocada este lunes, 24 de julio, por el cuarto aniversario. Esta invitación ha sido trasladada, igualmente, por Arturo Domínguez.

INTERVENCIÓN DE LA PLATAFORMA

En su turno de palabra, Domínguez ha subrayado que en esta tragedia "evitable" están "involucrados" el Ministerio de Fomento y las empresas públicas Renfe, Adif e Ineco.

Por ello, ha destacado que "es en comisión donde se deben depurar las posibles responsabilidades políticas", y ha solicitado -de nuevo en alusión velada a los populares- que "no traten de engañarse" ni de engañarles "diciendo que hay un juicio en marcha".

"En el juzgado se establecerán las posibles responsabilidades penales, pero en ningún caso se depurarán las responsabilidades políticas", ha aseverado.

ALUSIONES A HERNÁNDEZ

Ya hacia el final, se ha dirigido directamente a Hernández para recordarle que dijo que no se cuente con él para "un uso político de un drama".

Ha traído a colación el primer aniversario, cuando el Gobierno cambió el día de las Medallas de Galicia y a la entrada fueron recibidos por "agentes antidisturbios".

También le ha señalado los 39 ayuntamientos gallegos en los que alcaldes del PP votaron a favor o se abstuvieron sobre la demanda de la investigación, para preguntarle si "están usando sus compañeros del PP" el drama.

"Señor Hernández, si es realmente un demócrata y, como dice, tiene corazón, pídanos perdón y exija públicamente algo tan legítimo y democrático como la comisión de investigación", ha concluido.

PRONUNCIAMIENTO DEL PP

Casi tres horas después, ya durante el debate del texto del Bloque, por parte del PP ha sido el propio Hernández el que ha argumentado la abstención de su grupo a la demanda de que el 'ERTMS' se instale en los últimos kilómetros del tramo.

Ha comenzado contestando a la plataforma que supone que "su dolor" fue el que hizo que focalizase en su persona "palabras y sentimientos" de los que cree no ser "merecedor". Con todo, ha afirmado mantener "todo" su respeto por Domínguez.

El popular ha rechazado entrar en el fondo de las causas del siniestro, al carecer de toda la información, algo que ha asegurado que plantea "con total humildad".

De hecho, ha defendido que "política y técnicamente" puede ser él, "de todos los miembros políticos de este pleno, quien pueda tener más conocimientos técnicos" del asunto, y también por las responsabilidades políticas que ostentó -fue conselleiro de Infraestruturas-.

A continuación, ha acusado al BNG de "manejo de la información" con su texto, y también de "aprovechar esta tragedia para airear una supuesta discriminación de Galicia en seguridad".

Ha defendido, asimismo, la investigación realizada por la CIAF, el organismo colegiado adscrito a Fomento que fue reprendido por Europa, pero ha añadido que comprende y apoya "las peticiones de complementar y avanzar en el proceso de investigación para esclarecer hasta el fin las causas y para evitar cualquier rastro de discrecionalidad o de falta de independencia".

Así, llamando a "acabar con la utilización interesada y partidista de algunos", y remarcando que no se refiere ni a víctimas ni a su asociación, ha abogado por exigir la puesta en servicio del 'ERTMS' en toda la línea y por que el Consistorio "se posicione en solidaridad" con los afectados "y con la determinación de que se depuren todas las responsabilidades, sin ningún tipo de condicionante".

Era esa su enmienda, según ha explicado, que ha sido rechazada por el grupo autor de la propuesta, que salió adelante con el voto favorable de Compostela Aberta, PSOE y BNG.

"FUI TESTIGO DIRECTO"

En la réplica, Hernández ha subrayado que fue "testigo directo" de los hechos el 24 de julio de 2013, y ha asegurado que "en el recuerdo aún pesan imágenes que desearía olvidar" y no puede. "Solo los que estuvimos allí a pie de vía sabemos lo que vimos y vivimos. Sentí lo que es querer y no poder", ha relatado.

Sin pretender "comparar" su situación con la de las víctimas, "porque una pérdida es insuperable", ha incidido en que en su caso el accidente de Angrois "no es un relato escuchado": "A mí no me lo contaron, yo estuve allí, yo lo viví", ha hecho hincapié.

Por eso ha repetido "que nadie cuente" con él "para utilizar esta tragedia políticamente" y "para ser un peón en busca del desgaste de políticos y de gobiernos".

Y ha insistido en que no se refiere a las víctimas sino "a aquellos que dispuestos a obtener réditos utilizan todas las herramientas" a su alcance. "A quien habla sin saber. A quien intenta enredar. A esos me refiero. A los que desprecian a las víctimas. A los advenedizos de las redes sociales", ha censurado, para, en ese momento, citar al edil de Compostela Aberta Manolo Dios y al alcalde, "que en este pleno retuitearon cuestiones al respecto de este tema".

En esta línea, se ha mostrado contrario a apoyar "juicios paralelos" y a ser "parte de actitudes inquisitoriales de partidos que no creen ni respetan la división de poderes", pero ha vuelto a mostrar su deseo por que se sepa "la verdad, sin limitaciones".

"Queremos saber y por eso exigimos la verdad sin ataduras, a través de investigaciones serias y exhaustivas, para identificar cualquier responsabilidad", ha remachado, para puntualizar que estas tienen que ser "hechas en el momento adecuado".

ALCALDE Y PSOE

Después de esto ha intervenido el regidor, Martiño Noriega, quien ha apuntado que él "también" estuvo en el hospital y en el pabellón que se habilitó para el reconocimiento de los fallecidos. "No nos hace ni mejores ni peores. Únicamente estábamos allí", ha destacado.

En este escenario, ha tildado de "inaceptable" la posición del PP "a nivel de Estado" al "impedir" la comisión de investigación, y ha advertido de que "no se pasará página hasta que se depuren responsabilidades".

Por parte del PSOE, Paco Reyes ha explicado el cambio de postura de su partido sobre la investigación política por "cambios sustanciales" en las "circunstancias" que rodean al siniestro.

