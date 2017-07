Bill Callahan, BNQT y Ride se suman al cartel de Bime Live 2017

El festival BIME Live suma a su cartel las incorporaciones de Bill Callahan, BNQT y Ride y ha presentado la programación completa de Gaua, un espacio reservado a la electrónica para caldear el BEC! las noches del 27 y 28 de octubre, según ha informado la Diputación vizcaína.

En el planeta del rock alternativo lo-fi, Bill Callahan "es el rey". El respetadísimo músico estadounidense, conocido como Smog durante sus primeros 20 años de carrera, ha grabado un buen número de obras de carácter introspectivo y gran influencia, y ha colaborado con músicos como Neil Hagerty (Royal Trux), Jim O'Rourke o Joanna Newsom.

Por su parte, BNQT es el supergrupo formado por Eric Pulido de Midlake junto a los vocalistas de Franz Ferdinand (Alex Kapranos), Travis (Fran Healy), Grandaddy (Jason Lytle) y Band Of Horses (Ben Bridwell). Publicaron su primer álbum a principios de año, un sobresaliente trabajo de guitar-rock melódico para el que cada uno compone e interpreta un par de canciones, con el apoyo instrumental del resto de Midlake.

Al cuarteto británico Ride le bastaron sus dos primeros discos para convertirse en banda de referencia del shoegaze de los 90. El britpop acabó con ellos, pero su legado les sobrevivió más que a la mayoría de grupos de su generación. Andy Bell terminó formando parte de Oasis y Beady Eye y Mark Gardener continuó como solista. Su reciente reunión ha provocado la grabación de un nuevo álbum.

PROGRAMACIÓN COMPLETA DE GAUA

Tras el éxito de este espacio en la pasada edición de BIME Live, vuelve Gaua: un club dentro del festival donde el sonido y la programación se cuidan al máximo detalle para disfrutar de la fiesta hasta altas horas de la madrugada. El cartel completo de Gaua en esta ocasión contará con DJs de la talla de Jackmaster, Mano Le Tough, Joy Orbison, Leon Vynehall, Willow y El_Txef_A.

El DJ de Glasgow Jack Revill, Jackmaster, ya era residente en la institución local Monox con tan sólo 17 años. En 2010 ganó el premio 'Breakthrough DJ' en los Best Of British Award de DJ Magazine. Promovió su propia noche de Club, creó el sello Numbers (ha publicado a Jamie XX entre otros) y mezcló el FabricLive57, con crítica de 4.5 sobre 5 en Resident Advisor.

Mano Le Tough es un DJ y productor irlandés afincado en Berlín que comenzó como alumno de la Red Bull Music Academy y ya es considerado uno de los nuevos "chicos de oro" del techno europeo. En 2008 llamó la atención de DJs y medios de todo el mundo con el single Inside Animal Minds, y ya cuenta con dos álbumes en el sello Permanet Vacation.

Por su lado, Peter O'Grady, conocido como Joy Orbison, es un precoz DJ y productor londinense de house, dubstep, jungle... Obtuvo un gran reconocimiento ya con su primer single como Joy Orbison (Top 1 para Fact Magazine), y se ha destacado desde entonces como DJ en los Tops de Resident Advisor. También es conocido por sus colaboraciones con Boddika.

Leon Vynehall, productor británico de house, deep house y downtempo, comenzó como Dj residente en el club de Brighton Akaakaroar y realizó varios EPs en sus inicios que provocaron una gran demanda como DJ. Su disco debut 'Music for the Uninvited' (2014) le aupó a las listas de lo mejor del año en NPR, XLR8R, Washington Post, etc.

Desde Manchester, la productora y DJ Sophie Wilson, quien firma como Willow, ha desarrollado un sonido diferente y difícil de definir, y sus sesiones abarcan multitud de sonidos entre el house y el techno. Su presentación al mundo llegó cuando Move D y Lowtec incluyeron 'Feel me' en sus compilaciones, y llegó al #6 en la lista de las mejores canciones de 2015 de Resident Advisor.

Por último, originario de Euskadi, El_Txef_A

(Aitor Etxebarria) es un artista en continua expansión siempre en búsqueda de nuevas vías sonoras. No deja de actuar por Europa y América, en clubs de referencia de la escena underground como Watergate (Berlín), Oval Space (Londres), Module (Tokyo), Nitsa (Barcelona).

