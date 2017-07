PP denuncia nuevos actos de propaganda de ETA y pide una respuesta democrática para que la apología no ocupe las calles

La secretaria general del PP vasco, Amaya Férnández, cree que las últimas semanas se están sucediendo en distintas localidades de Euskadi "actos de propaganda de la trayectoria de ETA y de sus actuales reivindicaciones", y considera que debe haber "una respuesta democrática" para que esa apología "no ocupe las calles" de Euskadi, otra vez. "No queremos que el protagonismo de nuestras fiestas vuelvan a tenerlo quienes siguen justificando a ETA", ha advertido.

En un comunicado, Fernández ha destacado que ni partidos políticos ni instituciones pueden "quedarse de brazos cruzados". "Tenemos que ser capaces de ofrecer una respuesta democrática clara y contundente ante quienes buscan justificar y ensalzar la trayectoria de una banda terrorista", ha añadido.

La dirigente del PP vasco ha recordado que en las calles del Casco Viejo bilbaíno ha aparecido carteles reclamando la libertad Liher Rodríguez, detenido al comienzo de esta semana por su supuesta participación en un atentado cometido en Madrid en 2005.

El pasado viernes, también en la capital vizcaína, se organizó un recibimiento al histórico dirigente de ETA Felipe San Epifanio, 'Pipe', que fue jefe del 'comando Barcelona'. Asimismo, ha apuntado que en abril el salón de plenos de Lekeitio fue cedido para homenajear a Andoni Gabiola, integrante del 'comando Madrid'.

Para Fernández, "nada de esto es casual" y "hay una intencionalidad evidente en ese entorno por aprovechar cualquier circunstancia para reverdecer la trayectoria de la banda terrorista ETA".

"Ni instituciones ni partidos políticos podemos permitir ese retroceso democrático y esa humillación a las víctimas del terrorismo. ETA no mata pero su propaganda y justificación no puede campar a sus anchas por las calles del País Vasco", ha destacado.

FIESTAS EN MUNICIPIOS VASCOS

En este sentido, la secretaria general del PP vasco recuerda que en Euskadi se está en plenas celebraciones de las fiestas de los principales municipios vascos, y que, a partir del mes de agosto, se sucederán en Vitoria, San Sebastián y Bilbao.

"No queremos que el protagonismo de nuestras fiestas vuelvan a tenerlo ni los presos de ETA ni su propaganda ni los homenajes a terroristas. "Y, para que eso no ocurra, hace falta determinación política y exigencia democrática. No pueden volver a ocupar la calle", ha apuntado.

A su juicio, "no se puede mirar para otro lado y hacer dejación de la responsabilidad que tenemos todos en la deslegitimación del terrorismo, partidos e instituciones". "Nuestra obligación es evitar que en las calles del País Vasco esté presente cualquier justificación de la banda terrorista ETA. Lo era cuando mataba y también lo es ahora cuando no mata. No queremos volver a los tiempos en los que los recintos festivos eran murales de propaganda de ETA", ha explicado.

Por ello, Amaya Fernández insiste en su llamamiento al conjunto de fuerzas políticas vascas "a no ceder espacios en nuestras calles a quienes pretenden darle brillo a la historia de ETA". "No volvamos

caer en el error de ver normal lo que a todas luces no lo es. Y nuestra obligación como partidos y como instituciones es actuar y evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir", ha concluido.

