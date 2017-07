Turull afirma que los partidarios del 'no' irán a votar el 1-O porque los catalanes "son demócratas"

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado este jueves que los partidarios del 'no' a la independencia irán a votar en el referéndum del 1-O porque cree que los catalanes "son demócratas" antes de ser de un partido determinado.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha reivindicado que los votantes del 'no' son los más interesados en ir a votar, ya que "es la última oportunidad que tienen" para defender que Catalunya no se independice, mientras que los del 'sí' pueden tener nuevas oportunidades en el futuro.

Turull ha sostenido que la gente "antes de ser del PP, de Cs o del PSC son demócratas" y que las encuestas muestran que los catalanes quieren decidir y creen que el conflicto entre Catalunya y España se debe resolver votando.

Preguntado por si habrá una campaña defendiendo el 'no' a la independencia, ha afirmado que "aparecerán personas que defenderán el 'no'", que pueden estar organizadas o no, y que el Govern garantizará que tendrán los mismos espacios para realizar su campaña que los independentistas.

Acción del Estado

Después de que el miércoles el Tribunal de Cuentas activara la investigación para reclamar a los organizadores de la consulta del 9N los más de cinco millones que se destinaron para esa votación, Turull ha alertado de que "el Estado es capaz de intentarlo todo" y ha criticado que se está judicializado la política y politizado la justicia.

Ha considerado que el Tribunal de Cuentas ha abierto esta nueva investigación porque ha visto que el juicio del 9N no cambió las intenciones del independentismo y ha rechazado que pueda obstaculizar la celebración del 1-O: "Hace reír si alguien se piensa que con cinco millones esto se para".

Turull ha dicho que se garantizará que los partidarios del 'no' tengan los mismos espacios para realizar su campañaAdemás, ha defendido que el Govern no de mucha información sobre el proceso de compra de las urnas o sobre la ley de transitoriedad jurídica porque el Estado está actuando de manera poco convencional, pero ha asegurado que si organizan el 1-O de forma correcta "las embestidas del Estado tendrán un efecto cero".

Tras las declaraciones del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, en las que dijo que el Gobierno podía forzar elecciones autonómicas, Turull ha negado que exista esta posibilidad porque "no hay base y no lo podrán hacer", ya que considera que no pueden retirarle la potestad de convocar elecciones al presidente de la Generalitat.

Leyes de 'desconexión'

Ha anunciado que los grupos de JxSí y la CUP presentarán el contenido de la ley de transitoriedad jurídica, conocida como ley de 'desconexión', alrededor de la semana que viene y ha resaltado que la gente tendrá toda la información de esta ley y la del referéndum.

Ha explicado que la ley del referéndum deja claro que la proclamación de independencia si gana el 'sí' el 1-O la hará el Parlament, que protege a los funcionarios y que cualquier riesgo lo asumirán los cargos políticos, y que los catalanes en el exterior podrán votar como en unas elecciones normales, aunque ha expresado la necesidad de que se apunten al registro de catalanes en el extranjero.

Preguntado por el artículo del letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, en el que defiende que el 1-O no podrá cumplir con los estándares mínimos exigibles, ha advertido de que "no es un artículo jurídico, es político", por lo que lo considera la opinión política que tiene un ciudadano pero sin ninguna validez jurídica.

