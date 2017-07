PSE espera que los grupos de la oposición hagan aportaciones que "refuercen" en Plan de Industria del Gobierno Vasco

El grupo parlamentario del PSE ha expresado este miércoles que espera que "más allá de las críticas de urgencia", los grupos de la oposición realicen aportaciones que sirvan para "reforzar" un Plan de Industria que "nace con vocación de apostar por un sector estratégico para Euskadi que debe adaptarse a un entorno cambiante y de rápida transformación".

En un comunicado, la parlamentaria socialista Susana Corcuera ha recordado que el plan aprobado por el Consejo de Gobierno este pasado martes "estaba previsto como uno de los ejes de actuación en el acuerdo de gobernabilidad".

Asimismo, cree que "llega a tiempo para sentar las bases para que nuestra industria recupere el espacio perdido durante la crisis y se adapte a las nuevas transformaciones ya en marcha, que requieren un esfuerzo transversal, desde la educación, la formación profesional, la digitalización, y la inversión en innovación e investigación, que en ese enfoque tenga un lugar destacado el acompañamiento a pymes, y que esa apuesta se traduzca en puestos de trabajo con valor añadido, de calidad".

"Todo esto está recogido en el plan, que además prevé mecanismos para su evaluación, algo que los socialistas siempre hemos considerado fundamental", ha señalado.

Corcuera ha valorado que el documento remitido al Parlamento "sea tenido en cuanta por todos los agentes sociales y políticos" y ha recordado que la Mesa de Diálogo Social "ya ha avanzado su intención de contribuir al refuerzo del plan". "Esperamos que los grupos de la oposición hagan ese mismo esfuerzo", ha insistido.

"Los socialistas ya hicimos ese esfuerzo desde la oposición en el anterior plan 2014-2016 en el que realizamos 15 sugerencias y se nos aceptaron 13", ha agregado.

CRÍTICAS "EXAGERADAS"

La parlamentaria socialista cree que las críticas escuchadas por algunos grupos son "exageradas" porque "no es verdad que no hayamos querido discutir de la crisis que pasan algunas empresas en estas semanas" y ha señalado que la propuesta presentada por EH Bildu para debatir en julio sobre este asunto "no contenía más urgencia que la del reproche al Gobierno".

"No había una sola cuestión, ni una, para aportar. Lo que hace el Gobierno es buscar soluciones para las urgencias y sentar las bases para adaptarnos a esta evolución industrial", ha insistido.

Corcuera ha destacado que el plan aprobado "consolida" el incremente anual del presupuestos en I+D+I en un 5%, algo que "no estaba en el anterior", como tampoco lo estaban "los mecanismos de interlocución con los trabajadores".

"Vamos a ver si, pasado este primer momento, todos los grupos utilizan sus escaños para intentar influir en la política industrial y participan en la mejora del plan", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Álava.