Leiceaga ratifica que "reflexiona seriamente" presentarse a las primarias del PSdeG

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha ratificado este miércoles que "reflexiona seriamente" presentarse a las primarias de su partido en Galicia, pero se ajustará a los tiempos y anunciará su decisión cuando corresponda.

"Yo soy respetuoso con las formalidades. Las primarias no están convocadas y anunciar que te vas a presentar a algo que no está convocado no forma parte de mis hábitos. Hay un tiempo para apurar la reflexión y, cuando toque, anunciaré mi decisión", ha sentenciado, en una entrevista con la Radio Galega.

Leiceaga ha defendido que el PSdeG tiene "la obligación de construir una alternativa de izquierda a las políticas del PP en Galicia", al tiempo que ha subrayado que ahora el PSdeG está "más estabilizado", una situación que vincula con la victoria de Pedro Sánchez.

A su juicio, que Sánchez vuelva a estar al frente de la Secretaría General contribuye a que el partido tenga "una dirección clara, un rumbo", lo que ayuda a que en Galicia la formación esté también "más tranquila".

ANGROIS

Satisfecho con que su partido presente en el Congreso una petición de comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois, apunta que con la anterior gestora del PSOE no había "receptividad en este tema". "En estas cuestiones es donde percibimos el cambio", ha subrayado, antes de manifestar su deseo de que el PP al menos "se abstenga".

Con todo, no considera que sea preciso crear una comisión en el Parlamento de Galicia como ha reclamado este mismo miércoles el BNG.

"No debemos engañar a los ciudadanos con crear comisiones en temas en que no tenemos competencia en Galicia y que no van a conducir a resultados", ha aseverado.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.