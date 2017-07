Azcón dice que ZEC monta otro "lío" con la auditoría sobre el tranvía

La auditoría, realizada por la consultora Moore Stephens, concluye que las Administraciones públicas -Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza- pagaron 28 millones de euros de más por conceptos que no pueden ser pagados con dinero público.

En rueda de prensa, Azcón ha opinado que con este estudio ZEC ha dado "un paso más en opacidad y falta de transparencia", dado que se presentó este martes a los medios de comunicación, pero no se ha remitido a los grupos, a pesar de que el análisis hace referencia a "30 millones de euros que están en el aire".

"Queremos ver dónde está la transparencia del alcalde y de un gobierno" que llegó al consistorio diciendo que "venían a hacer que el ayuntamiento tuviera paredes de cristal", si bien ahora no informan "a nadie" de esta auditoría y de esos "30 millones de euros que no sabemos si se tenían que haber pagado o no".

"Nos surgen muchas preguntas, entre ellas qué controles ha habido en el ayuntamiento entre 2009 y 2017, cuando se dan cuenta ahora de que hemos pagado 30 millones de euros de más", ha señalado Azcón, al avanzar que el PP llevará este tema al pleno de la próxima semana con una moción.

En su propuesta, el PP solicitará que se encargue al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza un informe que analice y valore los resultados de esta auditoría, así como que se encargue ese mismo análisis a la asesoría jurídica y al interventor general del consistorio.

Asimismo, ha estimado que la auditoría supone "un hachazo en el pie, porque le da la razón al Gobierno de Aragón", al reconocer que se pagaron 28 millones de euros de más y afectará a la negociación de la deuda de 40 millones que el Ejecutivo autonómico mantiene con el consistorio. "Hoy el Ayuntamiento tiene un problema muy serio", pero el consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, Fernando Gimeno, "estará tocando las castañuelas".

Azcón ha concluido opinando que en este caso el gobierno de ZEC "ha creado un lío monumental" y ha expresado su temor a que el asunto acabe "judicializado".

Consulta aquí más noticias de Zaragoza.