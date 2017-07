Oyarzábal (PP) pide al PNV que no "enrarezca el entendimiento" con exigencias como la gestión de la Seguridad Social"

El secretario general del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, ha pedido al PNV que no "enrarezca el entendimiento" con los populares con exigencias "que no vienen a cuento", como la transferencia de la gestión de la Seguridad Social, porque sería "un torpeza", y ha advertido de que, por ahí, no se van a "entender". Además, considera que la Generalitat demuestra "pura radicalidad" y que muchos catalanes quieren un clima de entendimiento como el que existe en Euskadi entre jeltzales y populares.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Oyarzábal ha destacado la importancia de los acuerdos alcanzados hasta ahora con el PNV y ha considerado que "hay terreno para el entendimiento, también para abordar los próximos Presupuestos del Estado".

"Son pasos que nos pueden conducir, por lo menos, a un clima de acuerdos entre Gobierno vasco, Gobierno de España y en el que está participando el PP vasco de manera activa, y es muy positivo para todos", ha añadido.

A su juicio, el PNV "tiene que ver exactamente si quiere aportar con responsabilidad a la estabilidad en el país o quiere poner palos en las ruedas". "Y yo creo que está actuando con responsabilidad, igual que el PP en el País Vasco está actuando con responsabilidad respaldando acuerdos en el País Vasco", ha manifestado.

Iñaki Oyarzábal ha destacado que "no solo es acordar por acordar", sino que, si se echa la vista atrás, el PNV "votó a favor de siete Presupuestos de Zapatero, y realmente muy poco consiguió para el País Vasco". "El que, en estos momentos, los acuerdos tengan consecuencias de calado tiene mucho que ver con la disposición del PP y con que el PP del País Vasco esté actuando de una manera proactiva en la firma de estos acuerdos", ha explicado.

El representante popular considera que "no hay que perder de vista las prioridades" como son "consolidar la recuperación económica y el empleo". "Tratar de enrarecer y complicar el entendimiento planteando exigencias que no vienen a cuento en estos momentos, creo que sería una torpeza por parte del PNV", ha señalado, en alusión a la reclamación de la transferencia de la Seguridad Social.

"Ya hemos dejado claro que la Caja Única para el PP forma parte de un consenso básico a la hora de mantener la solidaridad entre el conjunto de los españoles y es un terreno en el que no nos vamos a entender. Creo que habrá otras cosas de las que hablar y, sobre todo, cuando se está hablando de acuerdos presupuestarios, tenemos que fijarnos exactamente en cuáles son las medidas y las políticas que mejor pueden conseguir acelerar la recuperación económica", ha insistido.

En su opinión, "no hay que estar permanentemente en la reclamación nacionalista". "Primero, tenemos que tejer complicidades para el entendimiento, ir dando pasos en acuerdos de calado, como los que está habiendo en este momento, y a partir de ahí, habrá tiempo para hablar de otras cosas. Pero yo creo que no es bueno mezclar los asuntos y enrarecer permanentemente el clima de entendimiento", ha destacado.

Iñaki Oyarzábal ha asegurado que hay "una posición sincera, desde luego", por parte del PP, para llegar a un entendimiento. "Nosotros tenemos una necesidad, que es tratar de buscar un bloque que dé estabilidad a las instituciones y a nuestro país porque el clima de confianza necesario para la recuperación económica exige estabilidad política, y ésta te la dan las mayorías parlamentarias que son capaces de sacar adelante leyes, sobre todo, presupuestarias", ha manifestado.

En cuanto a Euskadi, ha dicho que los populares han asumido "su cuota de responsabilidad". "Le hemos dicho al PNV que, si su acuerdo con los socialistas no llega en el Parlamento vasco, ante la opción de tener que echarse en manos de Bildu y de posiciones más radicales, el PP ha planteado arrimar el hombro y su disposición a acordar. También es bueno para el País Vasco que transcurramos por la senda de la moderación y de la estabilidad aquí, en dirección contraria a la que va Cataluña", ha indicado.

CATALUÑA

Iñaki Oyarzábal ha dicho que "no va a haber referéndum" en Cataluña porque "es ilegal y porque hay una mayoría de la sociedad catalana que no quiere que se le conduzca al precipicio". Según ha criticado, los dirigentes de la Generalitat "están en una huida hacia delante". "Están demostrando que viven en la pura radicalidad y han perdido el sentido común", ha advertido.

El dirigente popular ha remarcado que el referéndum "lo tendrá que impedir la justicia" porque, "en un estado democrático, lo que se tiene que aplicar es la Ley y lo que tiene que prevalecer es el Estado de Derecho, que aquí nadie pueda saltarse a la torera al ley y tratar de imponer planteamientos porque sí".

Oyarzábal ha dicho confiar en que el Estado de Derecho "va a funcionar y no se va a celebrar un referéndum ilegal". En ese sentido, ha indicado a los dirigentes de la Generalitat que "el camino para defender sus planteamientos por la vía legal está abierto", aunque "ellos están empeñados en no seguir esos caminos, saltarse la Ley y en plantear ultimatums", lo que, a su entender, "es un error".

En su opinión, el Gobierno del PP "está demostrando a lo largo de todos estos meses proporcionalidad, mesura en sus comentarios y declaraciones, y está actuando, no solo con prudencia, sino en todo momento enarbolando la defensa de la ley".

Por ello, ha considerado que el Ejecutivo del PP "está dejando en evidencia un discurso de los dirigentes nacionalistas catalanes que están permanentemente en el insulto y en la radicalidad". "Están en una huída hacia delante, hacia ninguna parte", ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de aplicación del artículo 155, de suspensión de la autonomía, Oyarzábal ha manifestado que éste "está ahí, es un instrumento como otros que tiene el Estado de Derecho para actuar". No obstante, no ha querido pronunciarse sobre "si sería razonable aplicarlo o no" porque "hoy es muy prematura hablar" de ello.

"Se debe aplicar la Ley, y el Gobierno está preparado para que, sin necesidad de aplicar el 155, ese referéndum no se celebre", ha destacado, para apelar a "la reflexión de los dirigentes nacionalistas catalanes y a la responsabilidad para tratar de fijar prioridades y pensar que lo más importante que tiene que hacer un político" es buscar elementos "que pongan sensatez en la política".

A su entender, los políticos "deben tratar de unir en vez de dividir", pero en Cataluña "hay algunos empeñados en dividir, confrontar y tensionar permanentemente la política". "No sé si están preparando una convocatoria electoral inmediatamente después de que pase la fecha del 1 de octubre, no sé cuál es exactamente su estrategia, pero es una estrategia equivocada", ha añadido.

Iñaki Oyarzábal ha considerado que, ante la situación en Cataluña, en Euskadi hay que "tratar de poner en valor los acuerdos, que es factible y posible avanzar" porque "se avanza mucho más desde el entendimiento, desde la colaboración entre instituciones y administraciones".

"Es mucho más positivo y eficaz para conseguir soluciones a los problemas de la ciudadanía entenderse que enfrentarse, y la demostración es el clima de acuerdo que vivimos en el País Vasco en comparación con lo que están viviendo en Cataluña", ha manifestado.

Según ha dicho, "hay muchos catalanes que echarían de menos un clima de entendimiento entre la Generalitat y el Gobierno de España, como en el que en este momento se está facilitando entre PP y PNV". "A los ojos de todos es mucho más factible y eficaz, sobre todo para afianzar el futuro de cualquier comunidad, el acuerdo, la colaboración y el entendimiento", ha insistido, para añadir que la sociedad dará "la espalda" a quienes apuestan por "la división y la confrontación".

