A esa misma ahora, en Mungia se apuntaban 35,7º C, en Elorrio 35,3º C, en Abetxuko 33,9º C, en Paganos 31,3º C y en Miramon 31º C.

El Departamento vasco de Seguridad ha activado para este lunes, entre las 12.00 y las 18.00 horas, el aviso amarillo por temperaturas altas extremas que podrían alcanzar los 36 grados.

