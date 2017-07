La oposición se alía para intentar que Feijóo dé explicaciones en la Cámara ante el veto al traspaso de la AP-9

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha manifestado este lunes el objetivo de que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tenga que comparecer sobre el veto al traspaso de la AP-9 en el Pazo do Hórreo, una pretensión que comparte con el BNG y que apoya En Marea.

Finalizado el periodo de sesiones en la Cámara gallega, la unidad de los tres grupos posibilita que se reúna la Diputación Permanente -el órgano director en O Hórreo fuera del periodo ordinario- y apunta hacia el PPdeG, quien se ha remitido a la reunión de la misma, cuando se produzca, para posicionarse.

En concreto, Puy ha asegurado que no tiene constancia de que la petición se haya registrado formalmente y se ha remitido a la reunión de la Diputación Permanente, si se demanda, donde los populares estarán "encantados" de dar sus argumentos.

Previamente, en otra rueda de prensa en la Cámara, Leiceaga ha insistido en que Feijóo debe dar explicaciones y le ha exigido que rectifique tras "erosionar la posición de Galicia" sobre la AP-9. Los socialistas no entienden la "posición de complicidad pactada" del presidente con el Ministerio de Fomento.

Tras insistir en la importancia de mantener una postura unánime en Galicia, Leiceaga ha reprochado al PP que diga "una cosa en Galicia y otra en Madrid".

"NEGOCIO RUINOSO"

En su rueda de prensa, ha calificado la autopista como un "negocio ruinoso para los gallegos" y "un buen negocio para la empresa concesionaria y para la Administración". El traspaso a Galicia de esta infraestructura estratégica supone, ha insistido, "una oportunidad en vez de problema".

El parlamentario ha afirmado que de los ingresos derivados de los peajes de la carretera (138 millones en 2016), 45 millones se destinan a tributos y otros 45 millones "son beneficios para la concesionaria". Ha criticado también la posición del Ministerio de Fomento y ha apuntado que, "si no se lucrase, se generarían las condiciones para hacer una rebaja en los peajes".

El portavoz socialista ha recordado las propuestas que ya formuló al presidente en la última sesión de control, cuando le instó a romper relaciones con Fomento y paralizar la comisión mixta de la gestión de la AP-9. Además, ha vuelto a abogar por desplazar a Madrid una comisión integrada por todos los grupos para trasladar su postura al Congreso, donde la oposición incide reiteradamente en el voto clave de su presidenta y diputada gallega del PP, Ana Pastor.

EL BNG TAMBIÉN CRÍTICO CON FEIJÓO

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, cuyo Grupo también demanda la comparecencia de Feijóo en la Cámara, se ha referido este lunes al traspaso de la AP-9 y ha censurado que el mandatario gallego diga que no es viable "por un problema de 7 millones de euros", en alusión al coste anual de los peajes bonificados de Rande y A Barcala.

En este sentido, ha pedido a Feijóo que explique "cómo Mariano Rajoy tiene 4.000 millones de euros para rescatar unas ruinosas radiales madrileñas" mientras que el Ejecutivo central se opone a transferir a Galicia la Autopista del Atlántico. Y es que el Gobierno central ha vetado por segunda vez el debate en el Congreso de una iniciativa unánime del Parlamento autonómico para pedir la transferencia.

En un acto en Ferrol, Pontón ha advertido que, ante esta situación, "no vale ni callarse, ni la resignación" y ha llamado a "todos los gallegos y gallegas" a que acompañen a la formación para, el 25 de julio, hacer una gran movilización en defensa de la "dignidad" de Galicia y para poner en marcha "el cambio de rumbo que necesita".

APOYO DE EN MAREA Y DECRETO DE INCLUSIÓN SOCIAL

A su vez, a través de un comunicado, el Grupo Parlamentario de En Marea ha mostrado su apoyo a la petición anunciada por PSOE y BNG con el fin de que Feijóo comparezca en la Cámara "para rendir cuentas de su gestión" respecto a la transferencia de la AP-9.

En palabras de su portavoz, Luís Villares, las últimas declaraciones de Feijóo "son excusas de quien no es capaz de convencer a sus propios compañeros de la necesidad de respetar la decisión unánime del Parlamento".

Por otra parte, la fuerza rupturista también ha informado de que pedirá en la Diputación Permanente la celebración de un pleno extraordinario para tratar el decreto de inclusión social, que "lleva demasiado tiempo paralizado mientras que miles de gallegos siguen sufriendo".

En Marea considera urgente que el Parlamento trate el desarrollo del decreto de la Risga. "Si algo justifica la convocatoria de un pleno extraordinario en el verano es la preocupación por los más desfavorecidos", ha apostillado.

"NO ENTIENDEN DE QUÉ VA LA TRANSFERENCIA"

Preguntado en la rueda de prensa que ofreció también este lunes, Puy ha precisado que todavía no le consta una petición formal, pero ha avanzado que estará "encantado" de poder explicar la posición de su partido a respecto del traspaso de la AP-9, "una vez que se convoque la Diputación Permanente".

En este sentido, ha hecho referencia a las palabras de Ana Pontón en una entrevista con la Cadena SER, en la que acusó a Feijóo de ser "el mayor obstáculo" para conseguir el traspaso de la AP-9.

"Si alguien entiende que la mayor dificultad para que se efectúe el traspaso es el presidente de la Xunta, es que no entiende de que va esta transferencia", ha criticado, al tiempo que ha alegado que esta petición fue formulada con anterioridad y el Ejecutivo central siempre dijo que no, por lo que la negativa "no tiene que ver" con quien sea el presidente autonómico en cada momento.

"DISCREPANCIAS" EN EL PP

Asimismo, ha apuntado que este traspaso está creando "discrepancias" entre miembros del mismo partido por lo que "es evidente" que la Xunta "sí que está impulsando" esta iniciativa.

Por ello, ha incidido en que el problema "está en el Estado", ya que es el que "está vetando" esta medida, y ha lamentado que a Pontón "le preocupe más" culpar a quien "no tiene la culpa".

Ha defendido que los populares "seguirán intentando" conseguir esta cesión y se ha sumado a la necesidad de que haya "unanimidad y apoyo" entre partidos para "insistir" en ese traspaso.

Por último, ha incidido en las "cuestiones" que "ahora importan", como la financiación. Lo hace en la línea con el argumento que defiende Feijóo, quien ha avanzado que no aceptará un traspaso que suponga "más gasto" para Galicia, en alusión al coste de los peajes bonificados, y quien defiende "limpiar" antes de cargas la transferencia.

