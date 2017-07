La Banda de Música de Bilbao viaja a Utrecht para participar en la Conferencia Internacional de la Wasbe 2017

La Banda Municipal de Bilbao viajará este martes, 18 de julio, a Utrecht (Países Bajos) para participar en la Conferencia Internacional de Bandas organizado por la WASBE, uno de los encuentros de música más importantes del mundo, donde se dan cita 15 de las mejores bandas del panorama mundial, y se congregan los profesionales más prestigiosos de todo el mundo en torno a la música de viento y percusión del más alto nivel, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno.

En un comunicado, el Consistorio ha destacado que es la primera vez que la Banda de Municipal de Música de Bilbao participa en el evento en su calidad de banda profesional.

El concierto, que estará dirigido por el director titular de la banda José R. Pascual Vilaplana, se celebrará este miércoles, 19 de julio, a las 20.00 horas en Tivoli Vredenburg (Utrecht).

Bajo el lema "Spanish winds through the three centuries", los músicos de la Banda de Bilbao mostrarán diferentes estilos y autores que a lo largo de tres siglos han utilizado la banda de música como vehículo de difusión cultural y educativa.

El programa empezará con la obra "Andante y Polonesa", del maestro de Juan Cantó Francés y continuará con Jesús Guridi y su obra "Una aventura de Don Quijote". A continuación, sonará el pasodoble "Agüero" de Franco Ribate y "Caleidoscopio" de Amando Blanquer Ponsoda, uno de los autores españoles más importantes del siglo XX. Tras una breve pausa, sonará la suite "Ballets" de Miguel Asins Arbó.

El concierto acabará con José Miguel Fayos Jordán y su obra "Tribal Elements" donde se recoge materiales de músicas tribales de todo el mundo, centrándose principalmente en África y Nueva Zelanda.

NUEVO DISCO

Con motivo de la participación en esta conferencia internacional, la Banda Municipal de Música de Bilbao ha grabado un disco formado por tres de las obras más significativas que el conjunto ha interpretado a lo largo de esta temporada. Se trata de "Guernica" de David Jason Snow, "Les mans del vent" de Albert Guinovart y "Metamorphosis for band" de Santiago Quinto Serna.

"Guernica, a fanfare-overture for two antiphonal brass quintets and band", fue estrenada en Europa en el concierto que la banda ofreció el 22 de enero de 2017. La partitura fue compuesta en 1978 por el maestro norteamericano David Jason Snow (1954), alumno de composición de Samuel Adler y Joseph Schwanter.

El compositor Albert Guinovart (1962) visitó Bilbao como solista y creador de su concierto para piano y banda, "Les mans del vent", escrito en 2010 y dedicado a quien fuera gerente de la Banda Municipal de Barcelona, Abili Fort.

Durante la temporada, la banda de Bilbao ha hecho hasta cinco estrenos mundiales de obras. Uno de ellos fue, "Metamorphosis for band" del compositor Santiago Quinto Serna (1971.

WASBE

La World Association Society of Bands and Ensembles es una organización internacional creada en los años 80 que representa diversos proyectos dedicados a las bandas en todo el mundo. Cada año, la WASBE organiza diversos encuentros internacionales y cada dos años, un encuentro mundial.

El encuentro, que sirve como plataforma internacional de comunicación y encuentro de todos los profesionales implicados en el mundo de la música de banda y de los conjuntos sinfónicos (entre los que destacan compositores, editores, intérpretes, directores, fabricantes de instrumentos, etc.), se efectúa alternando los continentes y en 2017 toca Europa, siendo la sede la ciudad holandesa de Utrecht.

Durante la semana del 17 al 22 de julio, se desarrollarán talleres, conferencias, feria de muestras y conciertos con bandas de todo el mundo.

Además, 2017 coincide que es el año del WMC (Wold Music Contest).

Se trata del mayor encuentro de bandas que se celebra cada cuatro años desde finales de los 50 en la ciudad holandesa de Kerkrade y en el que este año, el director titular de la Banda Municipal de Música de Bilbao, Pascual-Vilaplana participará como asesor del concurso.

