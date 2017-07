Nace Bombas Gens, un nuevo espacio para el arte en Valencia

Entrada al conjunto Bombas Gens, nueva sede de la Fundació Per Amor a l'Art en Valencia. (20MINUTOS.ES)

El nacimiento de un nuevo espacio para el arte siempre es una buena noticia, y más, cuando surge de la recuperación de un espacio emblemático en desuso como es el caso que nos ocupa. Situado en el barrio de Marxalenes en Valencia, este edificio se encontraba en ruinas desde hace varios años debido al abandono de la actividad y a consecuencia de un incendio. Todo cambió el día en que el coleccionista de arte José Luis Soler puso sus ojos en él. Tras dos años de rehabilitación, la antigua fábrica Bombas Gens volvía a la vida en pasado 8 de julio. Aunque su uso actual será completamente distinto.

El nuevo centro nace con el objetivo de albergar la triple actividad de la Fundació Per Amor a l'Art: la promoción del arte (a través de la importante colección propiedad de Soler, que lleva también el mismo nombre), la investigación (estudiando y divulgando aspectos relacionados con la enfermedad de Wilson y otras enfermedades raras) y la ayuda social (atendiendo a los más necesitados, especialmente niños en situación de exclusión o vulnerabilidad).

Rehabilitado por el equipo de arquitectos formado por Eduardo de Miguel, Annabelle Selldorf y Ramón Esteve, en la actualidad se ha puesto en funcionamiento el centro de arte, que ocupará cinco naves de la antigua fábrica, el refugio antiaéreo de la Guerra Civil (descubierto durante las obras) y el Centro de Coordinación del Equipo Wilson. Durante el otoño de 2017 se inaugurarán el jardín trasero, la bodega medieval y el edificio de nueva construcción que se destinará a fines sociales.

Su acondicionamiento se ha prolongado durante dos años y las obras se han hecho intentado respetar la arquitectura industrial de este maravilloso edificio de estilo art decó: utilizando el mismo sistema constructivo que en su día, reutilizando las tejas y el adoquín, recuperando las vigas de madera originales en la construcción de las puertas, fragmentos de baldosas que han permitido sacar el patrón del modelo original... Y todo con algunas sorpresas, ya que además del citado refugio se ha podido recuperar una bodega del siglo XV.

La colección Per Amor a l'Art

El centro cuenta con el asesoramiento de Vicente Todolí, ex director de la Tate Modern Gallery, que estará al frente del Área de ArteLa colección Per Amor a l'Art que albergará el centro es una colección de arte compuesta principalmente por fotografía y pintura de carácter abstracta de artistas nacionales e internacionales. En la actualidad consta de unas 1.800 obras de 140 autores. La colección cuenta, además, con el asesoramiento de Vicente Todolí, ex director de la Tate Modern Gallery, patrono de la Fundació y director del Área de Arte.

De esta manera, dos de las naves se dedicarán a la presentación de la colección con una rotación anual de contenidos y otras dos a exposiciones temporales vinculadas a la colección, además de otros proyectos específicos.

Para esta fase inaugural, en centro arranca con la exposición Bleda y Rosa. Geografía del tiempo que reúne 24 años del trabajo fotográfico de María Bleda (Castelló, 1969) y José María Rosa (Albacete, 1970), articulándolo en torno a la serie Campos de batalla; un proyecto iniciado en 1994 y finalizado recientemente que se muestra al completo por primera vez.

La muestra ¿Ornamento=delito? incluye obras de Araki, Harry Callahan, Renger-Patzsch y Robert Mapplethorpe

A esta exposición se suma la muestra ¿Ornamento=delito?, cuyo título hace referencia al texto del arquitecto Adolf Loos, escrito en Viena en 1908, y que se convirtió en paradigma de la desornamentación de las artes en el siglo XX. A través de una amplia selección de obras de la colección, la exposición trata de mostrar vínculos y desvíos entre lo ornamental y la abstracción. Incluye trabajos de Heimo Zobernig, Cristina Iglesias, Juan Uslé, Renger-Patzsch, Araki, Harry Callahan, Imogen Cunningham, Robert Mapplethorpe y Hans Peter Feldmann, entre otros.

Por último, también se ha organizado una pequeña exposición que cuenta la historia de Bombas Gens y muestra la evolución del edificio y de las obras de rehabilitación. Junto a los documentos, objetos y testimonios presentes en la muestra, se exhiben 30 fotografías de Manolo Laguillo, especialista en la documentación de espacios urbanos en transformación.