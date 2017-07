Representantes de los CPIs Monte Caxado y Emilio Navasqüés, "ofendidos" por la comparecencia de Rodríguez

En declaraciones a los medios, la profesora Sara Álvarez , del centro de As Pontes, ha reiterado que el CPI "se extingue", trasladado insatisfacción por las explicaciones del conselleiro del ramo, que "insiste" en que no existe un cierre".

"Pero no es verdad", ha matizado, insistiendo en que "no se han puesto en contacto" con los docentes de los centros afectados por la reordenación para estudiar los pasos a seguir. "Las familais están tan enfadadas porque no se ha contado con ellas", ha reiterado.

En esta línea, Yolanda, una madre del centro de Outes, y Esperanza, representante del ANPA, han aclarado que "nadie quiso hablar" con los representantes de los padres, ni siquiera el ayuntamiento, como sí ha defendido el diputado popular López Crespo durante el pleno.

"Por eso estamos tan enfadadas", han insistido, matizando que el propio conselleiro proporcionó datos "erróneos" sobre el número de alumnos del Emilio Navasqüés durante su comparecencia parlamentaria este mismo martes.

Consulta aquí más noticias de A Coruña.