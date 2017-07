Risto Mejide expulsa a un participante de su programa por "jeta"

El presentador del program ade Telecinco All you need is love... o no, Risto Mejide, vivió el lunes uno de los momentos de más tensión en la historia del programa, que competía en el prime time con el nuevo estreno de Antena 3, Contigo al fin del mundo, tras los bajos datos de audiencia que tenía contra Allí Abajo.

Así avisaba el programa en Twitter lo que iba a pasar:

¡@ristomejide sabe qué programón nos espera esta noche! ¡Mañana no se hablará de otra cosa! 😜 #AllYouNeedIsLoveONo pic.twitter.com/bUqCWxIL1L — All you need is love (@allyouneedistv) 10 de julio de 2017

En una de las secciones del programa, los participantes pueden recuperar a un amor perdido. Era el caso de Jose Luis, un chico de 23 años que quería volver con su exnovia después de 2 años.

Las ganas de ayudar al joven por parte del presentador se esfumaron cuando José Luis dijo que "lo gracioso es que cuando le estaba prometiendo [a su exnovia] que iba a volver con ella, me enrollé con la otra". A pesar de las risas del público, a Mejide no le gustó nada ese comentario.

"O te lo tomas en serio, o te vas a tu casa", le espetó el comunicador. "Me pareces un poco jeta, te lo tengo que decir. Estoy aquí para intentar ayudarte pero lo tengo muy difícil".

A pesar de los comentarios de los colaboradores del espacio, Mejide acabó echando del plató a José Luis: "Ella había venido aquí, pero no te merece", le dijo antes de despedirle.

All you need is love... o no lideró el prime time del lunes con un dato flojo de audiencia del 13,1%.