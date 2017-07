Las noches de verano en el parque Bruil se llenan de música y cine

El parque Bruil se convertirá en una sala de cine para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de un pic-nic, de conciertos con bandas locales, y de la proyección de destacadas películas del mejor cine europeo.

La programación es variada y dirigida a todos los públicos. Se podrán visionar títulos clásicos del cine europeo como "Cinema Paradiso" (Italia), que abrirá la programación el 8 de julio o "Billy Elliot" (Reino Unido), el sábado 22 de julio, y películas galardonadas como "La Vida de Calabacín" (Francia-Suiza), cinta de animación en stop motion ganadora en el*Festival de San Sebastián con el Premio del público al mejor film europeo y en los Premios del Cine Europeo como mejor film de animación europeo se podrá ver el sábado 15 de julio.

Cerrará la programación el 29 de julio "La Novia" (España) de la directora aragonesa Paula Ortiz, película que recibió el apoyo de los fondos europeos a la coproducción de Eurimages.

Todas las películas se proyectarán en VOSE (versión original subtitulado al castellamo). Además, para esta edición se contará con la colaboración del British Council, lo que permitirá ver antes de cada sesión algunos de los mejores cortos de los premios BAFTA 2017.

La proyección de las películas será a partir de las 22.00 horas, y previamente se exhibirá el talento de las bandas locales con un concierto, que tendrá lugar a las 20.30 horas.

La programación comienza este sábado, con la música de rock clásico de White Coven, al que seguirá el 15 de julio el blues de Humphrey and the Farmers, para dar paso el día 22 a la música garaje y psicodelia de One Dimensional Band y el 29 de julio se cerrará con el jazz de Israel González Trío.

Se podrán alquilar hamacas para contemplar la actuación y la proyección de las películas, o el público asistente podrá llevar la suya, ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.

