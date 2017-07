Lena Headey, de 'Juego de Tronos': "He perdido trabajo por no ligar en las audiciones"

La actriz inglesa Lena Headey, conocida por interpretar a Cersei Lannister en la serie Juego de Tronos, ha asegurado que no ligar con los directores de casting le ha hecho perder algunos buenos papeles.

"Nunca he entrado en ese juego de ir a los casting y flirtear. Nunca lo he hecho", ha señalado la actriz en una entrevistas con su compañera de reparto, Maisie Williams (Arya Stark en la serie), para la revista Net-A-Porter.

Headey ha relatado que, en su juventud, un director de casting le dijo que los hombres se llevaban las cintas para verlas en sus casas y elegir a sus actrices en función de su cuerpo o de si podrían llegar a mantener relaciones sexuales con ellas. "Cuando tenía unos 20 años, y hacía audiciones en todo el país, un director de casting me dijo: 'Los hombres se llevan estas cintas a casa, las ven y se preguntan: ¿Tú, a quién te follarías?'".

La actriz de Juego de Tronos ha asegurado que tomar la decisión de no flirtear con los encargados de las audiciones le ha hecho perder algunos papeles a lo largo de su carrera, pero también ha señalado que se siente "muy feliz" por haber tomado esa decisión.

Así mismo, la actriz ha señalado que ser mujer supone ser juzgada por la belleza "en cuanto entras en una habitación". "Los actores pueden ser 'interesantes', pero hay una presión real sobre las actrices para que siempre sean guapas y delgadas", ha señalado Headey, que asegura que se siente "más feliz" ahora porque puede interpretar "a mujeres que no tienen por qué ser hermosas". "Esa presión se ha acabado para mi".

Además, Headey ha denunciado que, en la industria cinematográfica, la opinión de las mujeres no se tiene en cuenta. Según la actriz, una mujer "tiene que decir siete veces lo mismo, mientras que un hombre lo dice una vez y todo el mundo le escucha". "Si un compañero dice lo mismo que he dicho yo, todos piensan que es una buena idea, y yo me quedo como: 'He dicho eso unas 19 veces, pero has decidido no escucharme o no tenerme en cuenta'".