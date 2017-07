Villagrasa (PSOE) dice que la Orden de la bolsa de empleo de los secretarios municipales es "garantista

Villagrasa ha ofrecido una rueda de prensa para responder al diputado del PP Miguel Ángel Lafuente y ha negado que la Orden sea una "cacicada". Ha rechazado la "ceremonia de la confusión" que, a su juicio, promueve el PP a este respecto, aseverando que la Orden no es "un error garrafal" ni constituye "un desastre de gestión", sino "lo contrario".

El diputado socialista ha observado que la bolsa de empleo temporal se dirige a los interinos, no al conjunto de los profesionales y es una herramienta que el Gobierno regional pone a disposición de los Ayuntamientos, que siguen teniendo la posibilidad de convocar las plazas entre los secretarios con habilitación nacional. Ha dicho que los populares "culebrean e intentan meter todo en el mismo saco".

El parlamentario socialista ha defendido la creación de esta bolsa de empleo temporal por el "gran número de quejas" que ha habido en los últimos años.

INFORME MOTIVADO

Ha subrayado que los alcaldes no podrán despedir a ningún secretario en 24 horas. Si las corporaciones locales estiman que el interino no cumple satisfactoriamente sus funciones, los alcaldes deberán elevar a la Dirección General de Administración Local un informe motivado, basado en hechos y no en opiniones.

El examen que deberán superar los aspirantes es voluntario y "no deja de ser una garantía" para corporaciones y profesionales, ha continuado Villagrasa. el Gobierno de Aragón ha decidido,

el pasado mes de abril, ampliar la bolsa "con carácter excepcional" para incluir a quienes cumplan los requisitos y ya desempeñaran estas funciones.

Ha recordado que el anterior consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez, (PP) elaboró en 2013 una Orden mediante la cual podían ser cesados "en cualquier momento" por el Departamento, por lo que ha afirmado de los populares que "sus hechos les retratan", invitándoles a reflexionar y estudiar la nueva Orden.

