La Junta insta a las operadoras a mejorar el acceso a Internet en el medio rural ofreciéndoles subvenciones

En este sentido, Seco ha destacado las "cuatro líneas" entre las que se encuentra una estatal de 14 millones para la Comunidad, una segunda línea de la Junta para pueblos de menos de 500 habitantes, ambas destinadas a las operadoras, así como ayudas por satélite donde no llegue la fibra ni el 3G ni el 4G y la novedad de una línea de subvención para mejorar la señal de televisión.

La directora general ha recalcado que la materia de telecomunicaciones es "competencia estatal" y que el sistema funciona mediante la "libre competencia de las operadoras" por lo que las administraciones están "atadas de pies y manos" y solo pueden conceder subvenciones a las compañías telefónicas para que presenten proyectos en el medio rural.

En este sentido, ha reconocido que aunque les subvencionaran el "100% de la inversión" las operadoras deben de contar con clientes y es ahí donde no ven la rentabilidad de instalarse en el medio rural.Seco ha apuntado que, desde dichas restricciones, la Junta "viene invirtiendo" desde el año 2002 42 millones de euros en el despliegue de distintas tecnologías más "otros 45 millones de euros" que han puesto las operadoras para "llevar a cabo planes de despliegue".

En el año 2013 había 340.000 personas que no tenían 10 megas y en 2016 son 42.000 y 6.000 que no tienen con tecnología que no sea satélite.

VARIAS CONVOCATORIAS

La primera de las convocatorias llega a nivel estatal con una partida de 13 millones de euros para Castilla y León, financiando al 70 por ciento a las operadoras. En el año 2016, el Estado subvencionaba en un 40 por ciento a las operadoras algo que ha cambiado a un 70 por ciento a "base de explicar las realidades de Castilla y León", como ha anotado María Victoria.

La Junta pone en marcha una línea de ayudas de 1.650.000 euros para operadores grandes y pequeños "interesados en el medio rural" para localidades de menos de 500 habitantes, financiando así el 90 por ciento del coste de las compañías telefónicas. En Castilla y León hay 4.500 localidades de menos de 500 habitantes.

La única opción que depende de la Junta de Castilla y León es el satélite aunque no la que "quiere para el medio rural", como ha recalcado la directora general. Esta línea de ayudas para el satélite va destinada a aquellos lugares donde no llega la fibra ni la conexión 3G y 4G.

Seco ha indicado que el principal problema del satélite es que supone un "gasto inicial" de 400 euros que es lo que cuesta el equipo instalado, algo para lo que la Junta convoca "continuamente subvenciones".

Asimismo, ha subrayado que esta tecnología tiene "mala prensa" porque hace años tenía "pocas prestaciones y no contaba con servicio de mantenimiento", algo que ahora "ha cambiado".

La cuarta línea de ayudas es novedosa y va destinada a las ayudas para ver la televisión a través de satélite. Seco ha reconocido que es algo que afecta a "menos ciudadanos" pero que todavía hay muchos puntos en los que no llega "bien la señal" y ha puesto de ejemplo a Calatañazor como localidad que ya ofrece este servicio a través del satélite, que permite ver los canales públicos, privados y el regional.El coste de la instalación también ronda los 400 euros.

IBERBANDA

La directora general de Telecomunicaciones ha resaltado que Iberbanda continuará ofreciendo su servicio después de anunciar que iban de desconectar porque "la tecnología había quedado obsoleta". La Junta se puso en contacto en ellos y se "comprometieron a dar una alternativa", como ha confirmado Seco.

