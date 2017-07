Kiko Rivera e Irene Rosales esperan su segundo hijo

Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, están esperando su segundo hijo, como ha confirmado la pareja en exclusiva para la revista Semana. La publicación ha fotografiado a la pareja junto a su primogénita, Ana, que tiene año y medio.

El nuevo bebé será el cuarto nieto de Isabel Pantoja y el tercero para Rivera, que ya tiene a Francisco, de 4 años, fruto de su relación con Jessica Bueno. El padre destaca que le "apetece tener un varón porque no puedo vivir con mi hijo...".

La pareja asegura que la relación entre Ana y Francisco es muy buena: "Para el poco tiempo que están juntos, se quieren muchísimo", destacan.

Kiko Rivera también ha aprovechado la entrevista para hablar de su hermana Isabel: "Somos una familia unida. Nuestra relación es de hermanos, normal y corriente".

Al respecto de su prima Anabel, colaboradora en el programa Sálvame de Telecinco, dice que "respeta" su decisión de trabajar en el espacio de corazón, "pero no lo entiendo. Es como si fuera mi hermana, por eso no me gusta verla sufrir".

También se ha sincerado sobre sus problemas de salud a causa de la gota, enfermedad que padece desde hace años: He de empezar a cuidarme en serio, ponerme a dieta estricta con urgencia. Es mi asignatura pendiente. Mi mal hábito es comer", reconoce.