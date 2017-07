Multas de 750 euros por jugar a las palas u orinar en el mar en San Pedro del Pinatar

El próximo 18 de julio entrará en vigor una nueva ordenanza municipal de Uso y Disfrute que afectará a la playa de San Pedro del Pinatar, en Murcia, según informa un medio local. Orinar en la playa, jugar a con las palas o hacer nudismo estarán multados con hasta 750 euros, otras infracciones más graves se sancionarán con entre 1.500 y 3.000 euros.

La Policía Municipal podrá sancionar con hasta 750 euros de multa a aquellas personas que jueguen a las palas. Estarán prohibidos "los juegos de pelota, paletas u otros ejercicios en las zonas y agua de baño que puedan molestar al resto de usuarios".

Plantar la sombrilla y coger sitio en primera línea de playa estará sancionado con 750€Aunque aún no se ha aclarado cómo la Policía lo probará, los agentes podrán imponer multas de esa misma cuantía a quienes orinen en el mar o la playa. También serán sancionados aquellos bañistas que utilicen un aparato de música o instrumento musical "siempre que su nivel sonoro supere los límites establecidos en la normativa específica", según la ordenanza. Entran también en este grupo de infracciones llevar animales a la playa o pasear en bicicletas (incluidos los tándem de dos plazas) por el paseo marítimo.

Como en Gandía, la playa de San Pedro del Pinatar verá sancionados a aquellos bañistas que decidan plantar la sombrilla en primera línea de playa a primera hora de la mañana y marcharse para volver más tarde. Así pues, coger sitio en la playa también estará multado con 750 euros, un poco menos que hacerlo en la playa valenciana.

Hacer un uso indebido del lavapiés, quitarse los lodos en el Mar Menor o lavarse con jabón en el mar también serán sancionados con la misma cantidad.

Nudismo

No obstante, la medida más polémica en San Pedro del Pinatar es la prohibición de la desnudez integral en las playas. El debate llega porque en la zona hay una gran tradición nudista y cuenta con una playa, La Llana, alejada del entorno urbano y que, a partir de ahora, tampoco podrán utilizar para disfrutar de la playa sin bañador o bikini.

Desde la Federación Española de Naturismo piensan denunciar al Ayuntamiento por prevaricación, puesto que por una sentencia del Tribunal Europeo no puede limitarse si no es mediante una ley orgánica, según señala La Verdad. La federación asegura que "San Pedro es el primer municipio de España que prohibe el nudismo en todas sus playas, ya que los ue tienen una normativa restrictiva en este sentodo, que no son más de 10, solo la impide en playas urbanas".

Otras multas

Las infracciones graves serán multadas con hasta 1.500 euros, mientras que las muy graves alcanzarán los 3.000. En el primer grupo entra hacer fuego, barbacoas en la playa, pescar en lugar y época no autorizados, la venta ambulante y la práctica de surf y otros deportes acuáticos similares en las zonas de baño. En el segundo caso entraría: ocupar la playa con ánimo lucrativo sin autorización, circular con embarcaciones a menos de 200 metros de la orilla y causar daños a la flora o fauna litoral o marina.

