Sánchez Quero exige contar con las administraciones locales para legislar y combatir la despoblación

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha exigido que se tenga en cuenta a las administraciones locales a la hora de legislar y también para diseñar políticas que combatan la despoblación.

Así lo ha afirmado esta tarde durante su intervención en el acto de entrega de las Medallas de Oro de Santa Isabel, la máxima distinción que concede la corporación provincial y que este año, tras recuperarse los premios, se han concedido al doctor Carlos Val-Carreres, a la Hermandad de la Sangre de Cristo y a las asociaciones para la recuperación de la memoria democrática de Aragón.

Sánchez Quero ha aseverado que la "confianza, el rigor y la entrega a los demás" son valores que deben predominar en la sociedad y ha llamado a "poner en valor la política desde la ejemplaridad" y "desde abajo, desde las entidades locales" que es donde la política se muestra "más desnuda, transparente y cercana a la ciudadanía".

En este sentido, ha subrayado el "extraordinario valor" de ayuntamientos y diputaciones provinciales como "motores de cambio", manifestando que son "una gran herramienta" para garantizar el progreso colectivo.

Ambas instituciones son "un pilar básico" y, por este motivo, Sánchez Quero ha reclamado que sean reforzadas con más recursos y con una financiación justa que permita "hacer efectivo de forma valiente el principio de autonomía local", dado que los consistorios e instituciones provinciales son quienes antes han superado la crisis y han saneado sus cuentas "para servir a los ciudadanos".

"La autonomía local no es un problema, sino una gran solución para este país", por lo que es "incomprensible que no se escuche" a estas instituciones y "no es sensato legislar sin contar con la administración más cercana", que debe tener "más voz y participación más activa en los procesos legislativos".

DAR EJEMPLO

Por ello, ha animado a las Cortes de Aragón a que "den ejemplo" y se comprometan a implantar mecanismos que garanticen la participación de diputaciones y ayuntamientos en el diseño legislativo, "aprovechando este extraordinario activo para dar respuesta a retos como la despoblación, que amenaza con extinguir demográficamente a la mitad de España".

Al respecto, Sánchez Quero ha advertido de que ante la despoblación "España no puede seguir mirando para otro lado, hay una deuda histórica con los pueblos" tras "décadas de olvido" y ha instado a adoptar una estrategia nacional para repoblar el territorio, con el liderazgo de la administración local.

De hecho, ya en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias se han sugerido "medidas concretas", marcando de esta manera "el camino al que deben sumarse el Gobierno central y los autonómicos". "No hay tiempo que perder y las diputaciones queremos ser la punta de lanza de este gran reto", ha sentenciado.

"RIGOR Y COMPROMISO"

Por otra parte, el presidente de la DPZ ha felicitado en nombre de toda la corporación a los tres galardonados con estas Medallas de Oro de Santa Isabel, afirmando que los premiados son "un extraordinario ejemplo" de "rigor y compromiso".

Así, ha agradecido a Carlos Val-Carreres sus "años de profesionalidad", "eres un orgullo para esta tierra", le ha dicho. De la Hermandad de la Sangre de Cristo ha destacado su "ejemplo de solidaridad y entrega", mientras que ha expresado su agradecimiento a las asociaciones para la recuperación de la memoria democrática "por contribuir a dignificar a quienes fueron víctimas de la violencia y del silencio, de un crimen por partida doble que les arrebató su vida y su memoria".

En este acto, el portavoz del PSOE, Francisco Compés, ha loado la figura del doctor Carlos Val-Carreres Guinda, quien ha sido jefe de Cirugía de la Plaza de Toros de la Misericordia y director médico del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

El doctor Val-Carreres ha reconocido sentirse "muy feliz" porque la concesión de esta medalla "era un sueño hecho realidad para quien ha trabajado toda su vida en la Diputación Provincial", en este caso en el coso taurino, y ha agradecido a la DPZ que le reconozcan con esta Medalla de Oro, que ha dedicado a su familia.

Carlos Val-Carreres ha relatado que fue su padre, también cirujano, quien le orientó "en la vida y en la ciencia", rememorando los pasos que ha dado en su trayectoria. En el Coso de la Misericordia, ha afirmado, "seguimos el academicismo de mi padre" para atender la llegada de un herido a la enfermería y "creo que hemos logrado mantener el nombre de Zaragoza como punto de referencia en el tratamiento de estas lesiones".

LEALTAD CON LOS ZARAGOZANOS

El portavoz del PP, Francisco Artajona, ha señalado que la Hermandad de la Sangre de Cristo ha demostrado su "lealtad con los zaragozanos, puesta a prueba en cada epidemia, atentado y catástrofe que ha sufrido la ciudad", una entidad medieval que "ha desafiado el paso del tiempo" y cuyos miembros "alivian, custodian y reparan", velando por la sociedad.

El hermano mayor de la Hermandad, Ignacio Giménez Baratech, ha expresado su agradecimiento a la DPZ por esta distinción "que nos llena de orgullo y satisfacción", dado que el actual emplazamiento del palacio provincial fue el origen de la Hermandad, "la vinculación con la Diputación es total" y la actual sede de la entidad está en la Iglesia de Santa Isabel, propiedad de la institución provincial.

Ha resaltado, asimismo, "que la vinculación con la ciudadanía de Zaragoza es más honda y antigua", ya que se remonta al siglo XIII su labor como obra de misericordia en la recogida de cadáveres desamparados de la ciudad y, también, organiza la procesión general del Santo Entierro en la Semana Santa zaragozana desde el siglo XVI.

REPARACIÓN Y JUSTICIA

El portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, ha presentado el reconocimiento a las asociaciones para la recuperación de la memoria democrática en Aragón con un poema de Carlotti "en homenaje a todas las víctimas del golpe del 36, que profundiza en los sentimientos de los represaliados de forma sensible". Ha agradecido su "enorme labor en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas del franquismo".

El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez Gómez, que ha intervenido en representación de todas las asociaciones, ha indicado que llevan trabajando "desde hace varias décadas" para reparar el sufrimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que no tuvieron "posibilidad de expresarse, siendo sus historias relegadas al olvido".

"En la actualidad aún hay muchísimas personas de las que desconocemos su paradero" y estas asociaciones contribuyen a localizarlos, si bien la labor "es cada vez más difícil" por el fallecimiento de quienes fueron testigos de la época. Ha apuntado que en el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica "se recogen muchas de nuestras demandas y confiamos que este año sea una realidad".

Las asociaciones reconocidas son Arico, Armha, Foro por la Memoria, Fundación Bernardo Aladrén, Fundación María Domínguez, Bebes Robados Aragón, Charata, Batallón Cinco Villas, Amehita, Amehito, Afaem, Justa Memoria, Agitación y Propaganda, Manolín Abad, la Bolsa de Bielsa y Pozos de Caudé.

Al acto de entrega de estos reconocimientos, celebrado esta tarde en el salón de plenos de la Diputación Provincial, han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, así como numerosas autoridades civiles y militares que han acompañado a la corporación provincial en la festividad de su patrona, Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal.

