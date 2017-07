Madrid establecerá la incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de alcalde o concejal

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha registrado este martes una Proposición de Ley para establecer la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y el de alcalde o concejal, con el objetivo de "recuperar el prestigio de las instituciones".

Así lo ha anunciado Aguado en declaraciones a los medios tras registrar la iniciativa, que recoge una medida contemplada en el programa electoral de Ciudadanos y en el acuerdo de investidura con la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes.

Aguado ha apostado por que los diputados autonómicos, alcaldes y concejales se dediquen a lo que les han votado los ciudadanos "en exclusiva" y no "a media jornada", y ha manifestado que espera contar con el voto de todos los grupos parlamentarios a favor de la iniciativa, por la que se modificaría la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.

En alusión al PSOE, ha subrayado que la Junta de Andalucía aprobó esta medida en 2011, al tiempo que ha indicado que en la Comunidad el PP "ha dado su visto bueno a esta ley en el acuerdo de investidura firmado por ellos", para afirmar que la ley contaría con mayoría suficiente. No obstante, ha agregado que también espera que Podemos se sume.

La medida se aplicaría de cara a la siguiente legislatura por lo que no afectaría a los seis alcaldes que ahora mismo son también diputados "Es una reforma que desde el punto vista legal es muy pequeña pero que va a suponer un cambio importante a nivel de regeneración democrática", ha subrayado Aguado, quien ha precisado que la reforma, de salir adelante, se aplicaría de cara a la siguiente Legislatura.



Por lo tanto, no afectaría a los alcaldes que ahora mismo son diputados, entre los que se encuentran el de Alcorcón, David Pérez; Soto del Real, Juan Lobato; Santa María de la Alameda, Begoña García; Colmenar del Arroyo, Belén Barbero; Villar del Olmo, Lucila Toledo; y Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa.



Aguado ha detallado que el establecimiento de esta incompatibilidad no afectaría al derecho de sufragio pasivo de ser elegido sino que se trataría de que una vez que una persona haya sido elegida como diputado autonómico y alcalde o concejal tenga que renunciar a uno de los cargos.



Tras abogar por otras reformas que afectarían a la Ley Electoral, como bajar el umbral para acceder a la Asamblea de Madrid y reducir el número de diputados a un centenar, ha manifestado que lo que no quieren es "iniciar grandes reformar que luego se quedan en un cajón", por lo que apuestan por "pequeños cambios que supongan grandes avances".



Según Aguado, después de "demasiados meses esperando" a que se ponga en marcha la ponencia, en el marco de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, sobre el Proyecto de Ley del Gobierno sobre incompatibilidades que incluye la de diputado y alcalde o concejal, Cs ha "tomado la iniciativa".



"Si ellos arrastran los pies en materia de regeneración política, tendremos que tomar cartas en el asunto y presentar las leyes que ellos no presentan o las presentan y las dejan empantanadas en la Asamblea de Madrid, como es el caso de la incompatibilidad entre alcaldes y diputados autonómicos", ha aseverado.





PP: "Esto va contra los derechos de autor"

Por su parte, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha afirmado que Ciudadanos "se ha limitado a copiar algo que el Gobierno ya ha presentado" y ha agregado que "esto va en contra de los derechos de autor".



"Esto es algo que propuso el Gobierno, que se ha debatido en el Pleno, que está en Comisión y lo único que requiere ya es que se tramiten las enmiendas para su aprobación", ha agregado Ossorio, por lo que ha calificado de "sorprendente" la iniciativa de Cs.



El Proyecto de Ley presentado en marzo del año pasado por el Gobierno contempla la incompatibilidad para diputados autonómicos y viceconsejeros, así como para alcaldes y concejales, además del régimen de dedicación exclusiva con carácter general y listas abiertas, y afecta a leyes de rango ordinario, por lo que podría salir adelante con los votos de PP y Ciudadanos.



Desde el Grupo Socialista no han querido hacer ninguna valoración sobre la propuesta de Ciudadanos a la espera de conocer el contenido Según fuentes del PP, la puesta en marcha de la ponencia depende de un acuerdo de la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado, presidida por el PSOE, y donde Ciudadanos no tiene representación, han indicado en declaraciones a Europa Press.



"Ciudadanos, como es tan partidario de la regeneración democrática, quiere dar una noticia cada día sobre regeneración democrática y lo que va haciendo es fraccionando las propuestas del Gobierno", ha agregado Ossorio, antes de afirmar que actúan "como postreros, llegan después que llega el Gobierno y lo venden como novedad". Finalmente, Ossorio ha afirmado que ellos están de acuerdo en que se tramite esa ley "porque es una ley del Gobierno".



Desde el Grupo Socialista no han querido hacer ninguna valoración sobre la propuesta de Ciudadanos a la espera de conocer el contenido. Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que, si bien no han tenido acceso a la iniciativa, que tendrán que estudiar cuando les llegue, "Ciudadanos sigue dando mensajes publicitarios de que pretende regenerar la vida democrática de la región", pero "la mejor medida de regeneración democrática es dejar de apoyar a un partido tan corrupto como el PP, dejar de sostenerlo en el Gobierno".



Asimismo, ha criticado la barrera de acceso del 5% de los votos que establece la Ley Electoral, "que dejó fuera a IU", por lo que ha dicho que confía en poder llegar a un acuerdo para cambiarla, pero ha puesto de manifiesto su "escepticismo" hacia cualquier iniciativa de Ciudadanos, que "a la hora de la verdad está siempre de parte del Gobierno".

