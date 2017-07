"¿Es más seguro en la India ser una mujer o una vaca?"

¿Es más seguro ser un animal sagrado en la India que una mujer? Esta es la pregunta que se hace la artista Sujatro Ghosh y que refleja en su nueva serie fotográfica (con este mismo nombre) en la que diferentes mujeres posan con máscaras de vacas en diversos lugares. Estas imágenes exponen su preocupación por la creciente violencia contra las mujeres y la veneración de las vacas por parte del país, según informa The Guardian.

En 2012 la violación en grupo y asesinato de una estudiante en Nueva Delhi puso sobre la mesa el debate sobre la violencia contra las mujeres. Sin embargo, hasta ahora las estadísticas muestran que no ha habido un descenso en la capital de estos problemas. El pasado año hubo de media seis violaciones y 12 abusos sexuales al día. Mientras que la tasa de condena por abusos sexuales ha caído un 50% desde 2012.

Las actitudes patriarcales profundamente arraigadas, una policía poco entrenada o insensibilizada, iluminación inadecuada de las calles y carencia de cámaras CCTV en lugares estratégicos de la ciudad son las causas a las que las mujeres atribuyen el problema de los abusos sexuales crecientes.

A la par que esto se producía, ha habido un aumento de la violencia contra las minorías religiosas y los hindues de casta baja en nombre de la protección de las vacas, animal que muchos considera sagrado en la India.

Mi principal intención era conciencia a la genteLa idea de la colección fotográfico surgió de conectar ambos sucesos. Gosh presenta mujeres vestidas con máscaras de vaca posando fuera de puntos de referencia, en los trenes o descansando en sus casas. Este proyecto pone de relieve el contraste en las actitudes hacia las vacas y las mujeres, a la vez que quiere mostrar su solidaridad con todas las víctimas de ambos problemas. "El tema central son los derechos y la protección de las mujeres", afirmó la artista. "No estoy en contra de proteger a las vacas, me encantan los animales. Pero me preocupa el escenario sociopolítico de mi país", señaló.

"Nunca fue una opción luchar contra los políticos o grupos extremista de forma física... así que mi principal intención era concienciar a la gente", explicó a The Guardian.

Muchas mujeres han querido colaborar en el proyecto de Gosh y se han ofrecido para posar para ella con la máscara. El proyecto ha aumentado su popularidad estos últimos quince días después de varios homicidios.

Modi

El 97% de la violencia relacionada con las vacas en los últimos ocho años tuvo lugar después de 2014, según The Guardian comprobó en el portal online de datos periodísticos IndiaSpend. En ese año la India eligió un gobierno nacionalista hindú liderado por el primer ministro Narendra Modi, que ha prohibido la matanza de vacas y que ha endurecido las penas relacionadas con la violencia hacia estos animales desde que está en el poder.